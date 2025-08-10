Los muebles ya no son los reyes de la casa en A Coruña

«Cuando abrió mi padre en General Sanjurjo, había siete mueblerías y en la calle Barcelona había diez o doce. Venían los emigrantes de Alemania, Francia o Suiza. En julio y agosto venían de vacaciones y compraban el piso», recuerda Alfonso Álvarez, que sucedió a su padre al frente de Muebles El Modelo, abierto hace 62 años y que hoy sigue en calle Monforte con sus hijos al frente. Aquellos años de bonanza fueron un tiempo en el que amueblar la casa era casi una competición: «La gente hacía fiestas en casa para enseñársela a la familia y quería poner el piso de película. Si un piso valía cuatro millones de pesetas, un millón y medio era para muebles».

Alberto y Belén Rodríguez, en Muebles Galicia.

El panorama actual es muy diferente. «La juventud prioriza el ocio, las vacaciones o el teléfono. Ahora si gastan 400.000 euros en un piso, te gastas como mucho 10.000 euros en muebles, y poniendo muebles buenos», lamenta Álvarez. De las 66 mueblerías que había en A Coruña hace 40 años, «ahora habrá unas seis».

En Muebles Galicia, otra tienda con historia abierta en 1958, Alberto Rodríguez también habla en pasado cuando recuerda el esplendor del sector: «Antes se vivía muy bien, pero ahora nos cuesta mucho sacar adelante una tienda de estas. Vendías los muebles a unos señores y luego te venían los hijos, pero eso ahora no tiene nada que ver». Los motivos de esta transformación son múltiples. Para Rodríguez, buena parte del problema está en el entorno urbano: «Nos afecta que nos saquen los aparcamientos. La gente viene a nuestra tienda y no tiene donde aparcar, da vueltas, se cansa y se va».. Añade que el modelo de ciudad empuja al consumidor hacia centros comerciales y plataformas on line.

El declive se aceleró con la crisis de 2008 y se consolidó tras la pandemia. «El mueble murió. Estamos viviendo de la tapicería y de los canapés y colchones», afirma Álvarez.

A pesar de todo, ambas tiendas han intentado adaptarse. «Nos hemos ido actualizando con los tiempos. Esta es una tienda de nivel medio-alto, intentamos captar gente de entre 30 y 60 años. Procuramos estar al día en cuanto a diseños y calidades», explica Rodríguez. En su tienda ofrecen muebles modernos «pero con un poco más de calidad», incluyendo opciones con materiales naturales y un servicio integral: «Recogemos los muebles de los clientes para tirarlos, le llevamos los nuevos sin coste, le instalamos todo. Corre por nuestra cuenta».

En El Modelo también ofrecen un servicio de interiorismo, descuentos en muebles clásicos y un servicio personalizado que se mantiene casi como una forma de resistencia: «Vamos aguantando porque somos tercera generación, pero el negocio se terminó. Estamos trabajando, pero ya no ganamos nada».

Ambos coinciden en que el cambio de hábitos ha sido profundo. «La clase media de antes es ahora media baja, y la que era media alta, es media. La gente joven quiere cambiar de muebles cada cierto tiempo, por eso tira por lo económico», analiza Álvarez. Rodríguez añade: «Hoy en día es muy difícil sobrevivir, no somos capaces de aguantar una tienda así. A lo mejor los tiempos cambian también y luego hay que volver a lo tradicional».