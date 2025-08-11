Arde la cocina de un piso de O Castrillón
No hubo que desalojar el edificio
Los Bomberos de A Coruña se desplazaron en el mediodía de este lunes para sofocar un fuego de una cocina en un piso de la calle Abegondo, en O Castrillón. Según el parte de los servicios de emergencias, el humo afectaba al resto de la vivienda.
Hasta el lugar se desplazaron tres vehículos con nueve bomberos, aunque por fortuna no hubo heridos ni fue necesario desalojar el edificio.
En el operativo también colaboró la Policía Local.
