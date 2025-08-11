Una camarera desvela por qué no hay grifos en las barras de las discotecas de A Coruña: "Es antihigiénico, pero tiene finalidad"
La joven habló sobre una de las curiosidades de la noche coruñesa
La noche coruñesa tiene muchos secretos. Algunos a los que nunca les encontraremos respuesta, pero otros que se van desvelando con el tiempo. Una de las curiosidades las propiciaba un pequeño detalle de las discotecas de A Coruña: las barras no tenían grifo.
¿Y por qué? Te preguntarás. Pues hasta hoy no había una respuesta clara, pero la antigua @celesteyepez_ ha revelado un motivo que, pese a lo polémico, ha aclarado todo. "¿Sabéis por qué no había grifos en las barras? Es antigiénico porque los borrachos tiran los cubatas, tú tienes que limpiarlo y el trapo que utilizas no puedes lavarlo desde que abres hasta que cierras. Pues resulta que tiene una finalidad", comenzó explicando.
"Pues no querían que los camareros diéramos vasos de agua. Y si te pedían un vaso (para rellenarlo de agua en el baño), no lo podías dar con la excusa de que si había una pelea podías utilizarlo. Pero era todo por no dar vasos de agua y que la gente pagara 4 o hasta 5 euros por un botellín de agua", explicó @celesteyepez_ para zanjar el misterio.
'Palo' a los gerentes de los locales
"Conocí mucha gente que merecía la pena en esos años, pero los hosteleros usaban la técnica del divide y vencerás. Procuraban que nos llevásemos mal para que nos chivásemos unos de otros y así tenernos vigilados. Llegó un punto en el que era insostenible", explicó sobre el ambiente de trabajo en estas empresas.
Por último, quiso dar un capote a los que eran sus compañeros de profesión: "Por favor, cuando veáis un camarero de noche amargado seguramente sea por culpa de los dueños de la discoteca. Empatía, por favor. Cobra una puta mierda y solo puede beber botellines de agua de estos, y no pidas muchas... Es para reflexionar bastante".
- La programación de las Fiestas de María Pita de A Coruña, día a día
- Los socorristas sacan del agua a un bañista en parada cardiorespiratoria en la zona de las Esclavas, en A Coruña
- Esta pulpería en el corazón de A Coruña tiene más de 50 años y conserva la esencia de las casas de comida gallegas
- Los muebles ya no son los reyes de la casa en A Coruña
- Detenido un turista tras una discusión con otro en la playa de As Lapas de A Coruña
- La despedida de una tienda ‘de película’ en A Coruña
- El fuego calcina 4.500 metros cuadrados de monte próximo a Os Rosales
- Alvedro respira aliviado con la nueva operación de venta de Air Europa