Una camarera desvela por qué no hay grifos en las barras de las discotecas de A Coruña: "Es antihigiénico, pero tiene finalidad"

La noche coruñesa tiene muchos secretos. Algunos a los que nunca les encontraremos respuesta, pero otros que se van desvelando con el tiempo. Una de las curiosidades las propiciaba un pequeño detalle de las discotecas de A Coruña: las barras no tenían grifo.

¿Y por qué? Te preguntarás. Pues hasta hoy no había una respuesta clara, pero la antigua @celesteyepez_ ha revelado un motivo que, pese a lo polémico, ha aclarado todo. "¿Sabéis por qué no había grifos en las barras? Es antigiénico porque los borrachos tiran los cubatas, tú tienes que limpiarlo y el trapo que utilizas no puedes lavarlo desde que abres hasta que cierras. Pues resulta que tiene una finalidad", comenzó explicando.

"Pues no querían que los camareros diéramos vasos de agua. Y si te pedían un vaso (para rellenarlo de agua en el baño), no lo podías dar con la excusa de que si había una pelea podías utilizarlo. Pero era todo por no dar vasos de agua y que la gente pagara 4 o hasta 5 euros por un botellín de agua", explicó @celesteyepez_ para zanjar el misterio.

'Palo' a los gerentes de los locales

"Conocí mucha gente que merecía la pena en esos años, pero los hosteleros usaban la técnica del divide y vencerás. Procuraban que nos llevásemos mal para que nos chivásemos unos de otros y así tenernos vigilados. Llegó un punto en el que era insostenible", explicó sobre el ambiente de trabajo en estas empresas.

Por último, quiso dar un capote a los que eran sus compañeros de profesión: "Por favor, cuando veáis un camarero de noche amargado seguramente sea por culpa de los dueños de la discoteca. Empatía, por favor. Cobra una puta mierda y solo puede beber botellines de agua de estos, y no pidas muchas... Es para reflexionar bastante".