El cantante de Siloé se acuerda del deportivista Sergio Escudero

El cantante de Siloé se metió al público en el bolsillo durante su concierto en la playa de Riazor. Recordó cuando la banda actuó en la sala Inn y soñó con tocar en el Coliseum. Habló del Náutico de San Vicente y aseguró que la del sábado era una noche para disfrutar, para convertirla en inolvidable. Cuando ya le tocaba acabar e interpretó Todos los besos, una de sus canciones más conocidas, el líder del grupo, Fito Robles, decidió dedicarle el tema a Sergio Escudero, el jugador del Deportivo con el que comparte tierra: Valladolid. A él le deseó toda la suerte en esta nueva temporada. Fue también el momento en el que sobre el escenario se juntaron las banderas de Galicia y Castilla y León.