El cómic toma el relevo del libro en Méndez Núñez

La Feria del Libro se despidió este domingo de A Coruña con buen sabor de boca. Toma el relevo el cómic, con una nueva edición de Viñetas desde o Atlántico, que arranca esta tarde (18.00 horas) en el Kiosco Alfonso.

A falta de cifras oficiales de asistentes y ventas, la directiva de la Federación de Librarías de Galicia expresa su «satisfacción» por una feria que atrajo a muchos lectores en su nueva ubicación y que colgó el cartel de plazas agotadas en varias actividades.

También esta semana, el martes 12 de agosto, comienza Cascarillarte, que hasta el día 30 llenará los barrios de la ciudad de magia, teatro, humor, música y danza. Son 16 espectáculos gratuitos para público familiar que llegarán a Monte Alto, Labañou, Agra, Elviña, Ensanche, Os Castros, Matogrande, O Castrillón, Eirís, Palavea, Vioño, Os Mallos, Santa Margarita y Mesoiro.