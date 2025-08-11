El Concello descarta Ámsterdam y ofertará otras rutas en Alvedro

El Concello descarta ya Amsterdam como destino, después de que hayan pasado tres años desde que le adjudicó la ruta a Easyjet para que la operase durante 2023, 2024 y 2025 y no lo haya hecho. Las restricciones impuestas por el Gobierno de Países Bajos al aeropuerto de Schiphol pare reducir el ruido hicieron que la compañía no fuese capaz de implantar la ruta. Sin embargo, tampoco llegó a acuerdo con el Concello para implantar medidas compensatorias, como ampliar las frecuencias de los otros destinos que opera en Alvedro, Milán y Ginebra, o abrir un nuevo enlace internacional.

Fuentes municipales han indicado a este diario que el contrato, de 332.750 euros cada año, no se llegó a pagar, ya que nunca se implantó la ruta. «Desde el Consorcio de Turismo se trabaja en la búsqueda de nuevos destinos para poder abordar una nueva licitación cuando finalicen los contratos actuales», han apuntado fuentes municipales, que alegan que las restricciones impuestas en un primer momento frustraron el enlace de Alvedro y Schiphol. Sin embargo, el Gobierno de Países Bajos abrió la mano y eso hizo que Easyjet aprovechase para unir Amsterdam con una ciudad española, pero no con A Coruña, sino con Sevilla.

«Amsterdam sigue teniendo restricciones para poder ofrecer nuevos slots a las aerolíneas por lo que, por el momento, seguirá sin poder operarse», alegan fuentes municipales sobre la malograda ruta. El consorcio ofertará nuevos destinos cuando expiren los compromisos actuales.

Conexión con Bilbao durante las obras de Lavacolla

El aeropuerto de A Coruña recuperará, aunque solo momentáneamente, su ruta con Bilbao en la próxima primavera. En realidad son los que hay normalmente desde Santiago pero que se trasladan a Alvedro por las obras de reasfaltado del aeropuerto santiagués. Estos trabajos se realizarán del 23 de abril al 27 de mayo, 35 días en los que la terminal compostelana permanecerá cerrada 24 horas.

Este cierre obliga a hacer una reorganización y algunos vuelos se derivarán a Alvedro. Así, en la web de Air Nostrum ya están cargados los vuelos entre A Coruña y Bilbao a partir del 27 de abril, con dos vuelos diarios de lunes a jueves y una salida los viernes. Hay opciones por trayecto de entre 57 y 78 euros.

Esta ruta funcionaba bien en Alvedro, pero Volotea la eliminó en enero de 2024. Dos años antes, esta conexión, según datos de Aena, movía un total de 26.608 pasajeros, con una ocupación media del 80%. Durante 2023, las estadísticas fueron a mejor, con una cifra récord de 3.011 pasajeros en julio. La ruta ya había alcanzado en noviembre los 26.807 viajeros, pero ni siquiera eso ayudó a su permanencia. Algo parecido ocurrió con la ruta de Sevilla, que registraba un alto porcentaje de ocupación pero Vueling decidió cancelarla en 2022 tras 15 años operativa.