El déficit de la depuradora de Bens lastra los beneficios de Emalcsa en 2024

El déficit de la depuradora de Bens lastra las cuentas de la Empresa Municipal de Aguas de A Coruña (Emalcsa). Así aparece reflejado en el informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2024, que Emalcsa cerró con 1,8 millones de euros de beneficios. Sin embargo, si a la cuenta se suman los datos de la depuradora, que acumuló 1,18 millones de euros de pérdidas, el superávit baja a los 704.630 euros.

El dato es todavía más impactante si se compara con las cuentas de 2023. Entonces, el déficit de la depuradora era de 108.330 euros, pero la situación se agravó el año pasado y las pérdidas se multiplicaron por más de diez, hasta llegar a los 1,18 millones.

Pero, ¿a qué se debe esta situación? Según el informe de gestión de Edar Bens, este déficit es «debido a la influencia que la inflación, el incremento de los precios de las materias primas, la energía y los costes salariales han tenido en la economía, provocando un encarecimiento generalizado del precio de la prestación del servicio de depuración de aguas residuales y, en gran medida, de las provisiones realizadas por criterios de prudencia».

De hecho, el precio por la prestación del servicio de depuración de aguas residuales en la ciudad no se ha revisado desde el año 2016, lo que, recoge el informe, «ya solo a efectos de inflación supone una depreciación en los ingresos superior al 20 %».

Si se dejan al margen las cuentas de la depuradora, Emalcsa tendría un beneficio de 1,8 millones de euros. La cifra de negocios fue de 24,5 millones en 2024, mientras que el año anterior era de 23,5 millones.

Emalcsa atribuye sus buenas cifras a su actividad principal —el abastecimiento, alcantarillado y saneamiento en A Coruña y municipios cercanos— y a una gestión eficaz del reconocimiento de ingresos. «Cabe destacar el bajo nivel de endeudamiento y la solvencia de la sociedad», indica el informe. Así, es actualmente la depuradora —sociedad dependiente de Emalcsa— la que está lastrando sus cuentas.

Necesidad de inversiones

En cuanto a la prestación del servicio y funcionamiento de todas las instalaciones gestionadas por Edar Bens, durante el año 2024 el caudal de agua tratado fue de 51,1 millones de metros cúbicos, frente a los 46,96 millones de metros cúbicos del año 2023, lo que supone un aumento motivado por la influencia que tiene la climatología en el caudal de agua que llega a las depuradoras del sistema.

Según el informe, «estos datos refuerzan una vez más la importancia y la necesidad de que los cinco ayuntamientos involucrados [A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros] realicen inversiones en la mejora de la red pública de alcantarillado». El objetivo principal es «evitar la infiltración de aguas con alta conductividad y la incorporación de caudales provenientes de cauces fluviales».

Estos flujos de escorrentía, que pueden ser significativamente elevados, «complican la gestión del sistema y aumentan considerablemente los costos asociados a la prestación del servicio».