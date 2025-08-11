El Festival Noroeste se amplía al domingo 17 con monólogos en Santa Margarita

Una vez terminada la parte musical del Festival Noroeste Estrella Galiciacon el Mercado da Colleita este domingo en O Portiño, el Concello de A Coruña ha anunciado que las artes escénicas tendrán un hueco en la programación del evento el próximo domingo 17, repitiendo la fórmula del pasado año.

La cita será en el parque de Santa Margarita citado día a las 19.30 horas y tendrá las actuaciones de los humoristas Xosé A. Touriñán, David Amor, Javier Veiga, Lucía Veiga, Marita Martínez y Patricia Castrillón en una nueva edición de Contos ao Noroeste.

Las entradas ya se pueden adquirir en la web ataquilla.com desde este lunes 11 de agosto a un precio a partir de 15 euros.

115.000 personas

En la misma nota de prensa en la que se ha anunciado esta nueva cita, el Concello ha detallado las cifras de asistencia de los conciertos de los últimos días. Según el consistorio, en la jornada del sábado 28.000 personas se acercaron a la playa de Riazor, mientras que el viernes fueron 30.000.

Además, la plaza de Azcárraga registró 1.800 personas para los conciertos de J.P. Bimeni y Annie and the Caldwells. Albert Pla, con casi 10.000 personas, fue el concierto más exitoso de María Pita, y el castillo de Santo Antón registró un lleno en los tres días que ofreció conciertos. En total, según la organización, pasaron por todos los conciertos 115.000 personas.