¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 11 de agosto

Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día, incluida la programación diaria de las Fiestas María Pita A Coruña 2025

El cartel de Viñetas desde o Atlántico. | La Opinión

Muestra ‘Tercer maestro’ del artista Nicolás Paris

9.00 horas | Exposición del artista colombiano Nicolás Paris que parte de la pregunta ¿cómo aprendemos?, tomando como figura un salón de clase.

Fundación María José Jove

Calle Galileo Galilei, 4

Continúa la feria de artesanía en los Jardines

11.00 horas | Este lunes continuarán abiertos decenas de puestos de artesanía con una amplia variedad de stands dedicados al textil, calzado, juguetes, bisutería y cerámica, entre otras opciones.

Jardines Méndez Núñez

Don Rogelio J inaugura hoy el festival Viñetas

18.00 horas | El festival Viñetas desde o Atlántico regresará con diversas exposiciones. Hoy se inaugurará con el concierto gráfico Don Rogelio J a las 21.00. Más información sobre Viñetas desde o Atlántico.

Jardines de Méndez Núñez

Concierto de Rock en Familia en María Pita

20.00 horas | Rock en Familia, recordando grandes clásicos del rock para todos los públicos, dará un concierto gratuito. Consulta aquí toda la programación de las Fiestas María Pita A Coruña 2025.

Praza de María Pita

‘As festas de María Pita’ a través de sus carteles

Todo el día | La exposición As Festas de María Pita a través dos seus carteis permanecerá disponible durante todo el mes de festejos en el Obelisco.

Obelisco

