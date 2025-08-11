Nuevos vencejos en el jardín de San Carlos de A Coruña

Los vencejos son aves de costumbres y, durante generaciones, han criado en los mismos lugares de la ciudad. Si el espacio que traen como destino se ha visto modificado, eso puede afectar a todo el proceso de apareamiento y puesta de huevos, porque se desorientan e intentan llegar, una y otra vez, al sitio que habían conocido años atrás.

Este año, tanto el Grupo Naturalista Hábitat como la Asociación Cultural O Mural alertaron de que el hecho de que la muralla de San Carlos estuviese cubierta con una lona de obra podría perturbar el periodo de cría de los vencejos comunes, una especie protegida, ya que está considerada «vulnerable» en el Libro Rojo de las Aves de España, de la SEO-Birdlife. Eso significa que está en el peldaño anterior a ser considerada en peligro de extinción.

Para que esto no pasase y los ejemplares de Apus apus pudiesen seguir usando la muralla, como siempre han hecho, miembros de Hábitat, en consenso con el Concello, abrieron unos huecos en la malla de obra y colocaron cajas nido y reclamos para que los vencejos se animasen a procrear en la ciudad. A pocos días de que la campaña se dé por finalizada, ya que se estima que a mediados de mes los pájaros seguirán con su migración, el biólogo y miembro de Hábitat Cosme Damián Romay Cousido explica que «dos parejas volvieron a la muralla» y, al parecer, criaron y tienen ya «pollos grandes» porque espacian sus visitas. Otra pareja también acudió a los huecos de la muralla, aunque los naturalistas creen que no llegó a tener crías. En la zona del Abente y Lago, lugar elegido también por los vencejos para tener descendencia, las parejas se aparearon y criaron a sus polluelos y, en algunos casos, ya han empezado a volar.

A pesar de que las cajas nido tenían reclamos programados cada dos horas para guiar a los vencejos hasta ellas, Hábitat no ha podido confirmar que hubiese parejas que las utilizasen aunque sí que les consta que, hasta tres individuos y en dos días distintos, intentaron acceder a estas estructuras de madera habilitadas para su cría. Quienes sí que se han valido de estas casitas han sido los gorriones, a los que han visto entrar y salir con asiduidad y que, probablemente, las estén usando para criar.

El Concello colocó hace unos días dos paneles explicativos en los jardines sobre las aves que crían en la muralla: vencejo, colirrojo tizón y estornino negro, todas ellas protegidas y, además, palomas y gorriones.