Récord en el volumen de agua tratada y suministrada a la red en A Coruña

El informe de gestión de Emalcsa correspondiente a 2024 revela que en el pasado ejercicio se alcanzó un récord en el volumen de agua tratada y suministrada a la red: 37,3 millones de metros cúbicos. En la última década nunca se había pasado de los 37 millones. Supone un incremento del 1,71% con respecto a 2023, cuando se registraron 36,74 millones de metros cúbicos de agua tratada.

La cifra más baja de los últimos años se dio en 2016, cuando fueron 33,9 millones. Subió a los 35 en 2019 y desde entonces se mantuvo en esos números hasta 2023, con 36,7 millones. El récord llegó el año pasado al registrar 37,3 millones de metros cúbicos.

En cuanto al consumo por habitante, apenas ha habido cambios desde 2019. Hace seis años, se registraban 225 litros de agua por habitante y día. El dato bajó en 2021 hasta los 218, pero el año pasado volvió a crecer hasta los 235 litros. Si se analizan los datos del consumo doméstico —baño, cocina, limpieza o riego—, en A Coruña se llegó en 2024 a los 127 litros. El dato fue más alto en 2019 (128 litros), 2020 (133 litros) y 2021 (129 litros). Así, los consumos domésticos representaron el 33,82% de la producción, los no domésticos el 24,84%, siendo el 41,34% el porcentaje de agua vendida en alta a los ayuntamientos limítrofes. «Destaca el incremento en un 9,28% el agua registrada en los consumos domésticos en A Coruña, alcanzando una dotación por habitante al día de 127 litros», recoge el informe, que detalla que al cierre de 2024 el número de suministros con contrato en vigor era de 139.718, un 0,58% más que el año anterior.

Según los datos de Emalcsa, desde 1981 a 2024 la media de lluvia ha sido de 1.152 litros, siendo el año más seco el 2007 con 730 litros y el más lluvioso 2016, con 1.484.

Sobre el año pasado, el informe de la empresa destaca que 2024 estuvo «marcado por la normalidad en relación a los últimos años marcados por la falta de lluvias, escasa pluviometría en épocas húmedas».

En cuanto a las mejoras, destaca la inversión en el sistema de abastecimiento, en tecnología con la adjudicación del concurso de gemelo digital y la puesta en funcionamiento del sistema Vío para suministrar agua a Arteixo-Morás.