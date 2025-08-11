Los Satélites rinden homenaje a Sito Sedes con un concierto especial en María Pita
Sedes falleció el 24 de julio del pasado año
Homenaxe a Sito Sedes. O cantante eterno es el título del concierto especial que ofrecerá la noche de este martes la orquesta Los Satélites con el que rendirá homenaje a Sito Sedes, el que fuera su cantante durante más de una década. A esta actuación acudirán invitados que prestarán sus voces para que vuelvan a sonar las canciones que Sedes cantó durante toda su vida. El concierto comenzará a las 22.00 horas y será gratuito.
«Encima del escenario Sito nunca intentó hacer demostraciones de capacidad pulmonar. Siempre tuvo claro el secreto de la mejor música. Se trata de saber lo que estás cantando y de poner en cada sílaba todo el corazón. Así de sencillo», recordaba Xurxo Souto en redes sociales estos días al naronés, nacido en 1946 y que recorrió con la orquesta infinidad de escenarios dentro y fuera de Galicia.
Sedes falleció el 24 de julio de 2024, a los 78 años, y dejó un legado artístico y emocional inolvidable, tal y como recordó el Concello en la presentación de esta actuación especial de la programación de las Noites de María Pita. En 2013, Sito Sedes actuó en un concierto especial, también en María Pita, junto a varios de sus compañeros y amigos, entre ellos, Rosa Cedrón y Paco Lodeiro.
