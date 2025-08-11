Segundo fuego forestal en 24 horas en el entorno de Os Rosales

Un segundo incendio en menos de 24 horas se ha desatado en el entorno de Os Rosales. El foco es diferente al del fuego que comenzó ayer, domingo, en la Estrada dos Fortes, frente al Centro Municipal de Emprego de A Coruña y la residencia de mayores Remanso, y que terminó quemando 4.500 metros cuadrados de superficie.

Según fuentes municipales, cuatro unidades de bomberos se han desplazado hasta la zona para sofocar las llamas y evitar que alcancen a las viviendas de la zona. Estos recibieron el aviso poco antes de las cuatro de la tarde, casi a la misma hora que el incendio de este domingo, que provocó una gran humareda visible en toda la ciudad.

