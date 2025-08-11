Así será la Fiesta de la Fresa de Eirís

La tradicional Fiesta de la Fresa del barrio de Eirís ya tiene programación para su edición del 2025. Esta arrancará a media mañana con la actuación de Folerpas, para dar paso en la sesión vermú al dúo Élite.

Por la tarde, a las 17 horas, actuará Donaire y después habrá dos pases de Cascarillarte, la iniciativa municipal para los más pequeños de la casa. Aquí se interpretará Contos de nenas grandes e pequenas, de Tropa de Trapo, y Zona en obras, de Brais das Hortas.

A las 19.00 horas será la tradicional degustación de fresas que centra la fiesta, mientras que dos horas después comenzará la música, primero con la actuación del grupo folk Culimaia y a las 23.00 horas la de la orquesta Metrópolis, con quien actuará Lidia Sueiro, vecina del barrio.

Será todo en el parque de Eirís.