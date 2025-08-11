Así será la Fiesta de la Fresa de Eirís

La actuación de la orquesta Metrópolis será el plato fuerte de la fiesta

Degustación de fresas en la fiesta del pasado año

Degustación de fresas en la fiesta del pasado año / Germán Barreiros / Roller Agencia

RAC

La tradicional Fiesta de la Fresa del barrio de Eirís ya tiene programación para su edición del 2025. Esta arrancará a media mañana con la actuación de Folerpas, para dar paso en la sesión vermú al dúo Élite.

Por la tarde, a las 17 horas, actuará Donaire y después habrá dos pases de Cascarillarte, la iniciativa municipal para los más pequeños de la casa. Aquí se interpretará Contos de nenas grandes e pequenas, de Tropa de Trapo, y Zona en obras, de Brais das Hortas.

A las 19.00 horas será la tradicional degustación de fresas que centra la fiesta, mientras que dos horas después comenzará la música, primero con la actuación del grupo folk Culimaia y a las 23.00 horas la de la orquesta Metrópolis, con quien actuará Lidia Sueiro, vecina del barrio.

Será todo en el parque de Eirís.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents