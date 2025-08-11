«Quien tenga fósiles de cocodrilo de As Pontes, que nos deje digitalizarlos»

El paleozoólogo Alejandro Blanco, miembro del grupo BIOpast de la Universidade da Coruña (UDC), analiza huesos de dinosaurios y estudia junto con su compañera Blanca Moncunill-Solé a l evolución de los cocodrilos o los fósiles de estos animales en la laguna que, hace millones de años, existía en As Pontes. Los investigadores, adscritos al Citeec, estuvieron en junio en Australia digitalizando huesos.

¿Para qué usan la digitalización?

Hacemos una réplica digital y para reunir ejemplares de lugares muy distintos y luego trabajarlos en un mismo sitio, sin necesidad de viajar cada vez que necesitemos consultar el material. Tenemos varias líneas de investigación, y una de ellas es investigar la evolución del esqueleto de los cocodrilos a lo largo de los últimos doscientos millones de años. Aparecieron antes que los dinosaurios y los han sobrevivido, pero aparentemente, la forma no ha variado mucho. Nosotros buscamos cuantificar el cambio en la forma durante su evolución con modelos 3D. Esto nos permite identificar puntos clave en tres dimensiones.

Por ejemplo, si tiene un hueso de cocodrilo extinto y otro de uno actual, puede ver cuáles son los cambios en cuanto a grosor, longitud, proporción...

Exacto, en tres dimensiones.

Viajaron a Australia.

Hemos digitalizado esqueletos de las especies que existen ahora allí. Lo más importante es que son individuos salvajes, no de zoos, porque eso nos puede distorsionar la forma. También hemos ido a museos, como el Museo Histórico Natural de París, Holanda o Berlín, y hemos pensado en el Museo Histórico Natural de Londres.

¿Qué animales buscan?

Nos interesa incluir en nuestros análisis cocodrilos que fueron completamente marinos o completamente terrestres. Ahora hay unas 27 especies, todas carnívoros depredadores semiacuáticos que cazan en emboscada. Pero los hubo herbívoros, así como especialistas en comer insectos o en alimentarse de moluscos con cáscaras duras. Los hubo de tamaños de un gato pequeño, y también mucho mayores que los de ahora.

Estudian fósiles de As Pontes de hace unos 30 millones de años.

En As Pontes se encontró una gran variedad de fósiles, pero desafortunadamente muy poca gente tuvo eso en cuenta. La mayoría se destruyó y hoy en día se conservan unos pocos especímenes recogidos por trabajadores voluntarios de la mina. Pedimos que si hay gente que los tiene en su casa nos los deje para digitalizarlos, luego se los devolveríamos.

¿Qué tipo de animales había?

Hay cocodrilos, hay ranas, hay animales extintos que recuerdan bastante a la forma de un hipopótamo pequeño, y mucha variedad de flora: plantas tropicales, acuáticas, coníferas... Flora que hoy en día se encuentra en el subtrópico pero que hace 30 millones de años estaba aquí, en Galicia. Era un periodo más caliente y húmedo, que más tarde se enfrío bastante de golpe.

Hizo una presentación sobre histología de dinosaurios.

Es una técnica que se utiliza en biología que consiste en el estudio de los tejidos de un organismo, y nosotros la utilizamos normalmente para huesos. Es una técnica destructiva porque el hueso se tiene que cortar, pero podemos identificar distintos tipos de tejido óseo, ver en qué puntos el animal crecía más rápido o más lento, o estaba sometido a algún tipo de estrés ambiental. O contar los años que tenía cuando murió, porque en el hueso se aprecian anillos existentes igual que en una planta. Lo he aplicado a restos de dinosaurio, pero estamos todavía trabajando en ellos y aún no puedo contar mucho más.