El tiempo en A Coruña: la ciudad enfila el ecuador de agosto con sol pero ya sin calor excesivo

La ola de calor que afecta estos días a Galicia y a prácticamente toda España, y que ha dejado este domingo una jornada con alerta amarilla en A Coruña por máximas de 30 grados, muy por encima de lo habitual para estas fechas en la costa coruñesa, remite en lo que respecta al área coruñesa a partir de este lunes 11 de agosto y desde hoy los termómetros regresan a valores ya más acordes a los promedios registrados históricamente en la ciudad a estas alturas del año.

Con maximas de 25 grados hoy, 24 grados mañana y 23 el miércoles, los coruñeses notarán desde ya el alivio al aflojar el calor excesivo de los últimos días, especialmente ayer durante una jornada dominical con las playas muy concurridas y las sombras e interiores con aire acondicionado como refugio frente a las altísimas temperaturas.

Meteogalicia prevé para este lunes la entrada de nieblas que sin duda contribuirán también a refrescar el ambiente en el litoral coruñés. Las brumas costeras se acercarán ya durante la mañana y previsiblemente se instalarán en el contorno de la costa coruñesa durante la tarde y la noche. La previsión para este 11 de agosto en la ciudad apunta a que los termómetros no caerán por debajo de los 19 grados, lo que significa que las mínimas se mantendrán todavía por encima de lo normal, pero la máxima caerá hasta los 25 grados en A Coruña, así que se notará la diferencia con respecto a los 30 grados alcanzados ayer.

Para este martes 12 de agosto el pronóstico de Meteogalicia apunta a que los termómetros se moverán entre los 19 de mínima y los 24 de máxima, así que la situación será muy parecida a la de hoy, pero ya sin nieblas, aunque previsiblemente sí se verán nubes en A Coruña. Y el miércoles día 13, pocos cambios; la principal novedad será que la mínima se situará en valores más acordes al promedio de los registros habituales para esta época del año al caer hasta los 17 grados, mientras que la máxima también desescalará para quedarse en unos llevaderos 23 grados. Será también un día con algunas nubes.

PUENTE DEL 15 DE AGOSTO

A partir del jueves día 14 Meteogalicia vaticina cierta inetabilidad atmosférica y avisa de un incremento de las probabilidades de chubascos tormentosos en zonas de interior. Su pronóstico para A Coruña --al menos por ahora-- no parece apuntar, sin embargo, a que se vayan a registrar precipitaciones en el área coruñesa.

De momento impera el predominio del sol tanto para la jornada del viernes día 15, que es día festivo, como para el fin de semana del 16 y 17 de agosto. Y el tiempo seco y soleado se alargará como mínimo hasta el siguiente lunes, día 18, así que por ahora los coruñeses que quieran hacer planes al aire libre en la ciudad pueden contar con que desde hoy tienen por delante como mínimo una semana completa de tiempo estable.