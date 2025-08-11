Viñetas desde o Atlántico ya muestra lo mejor del cómic en A Coruña

La edición número 28 de Viñetas desde o Atlántico ya está abierta en el Kiosco Alfonso de A Coruña desde este lunes hasta el domingo. Este año, los temas centrales son la relación entre la Banda Diseñada y la música, que comenzó con la exposición Quino na música, además de un homenaje especial a Castelao en el 75º aniversario de su muerte.

Con más de 70 autores nacionales e internacionales, 20 exposiciones, conciertos, actividades para todos los públicos y un destacado programa gastronómico, el festival reafirma su compromiso con la cultura del cómic y la creatividad.

Además, este martes 12 de agosto, también se destapará la nueva figura de Mafalda, que pasa a formar parte del Salón del Cómic. En esta edición participan más de 70 creadores y se presentan 20 exposiciones.

También pasarán por A Coruña destacadas figuras internacionales y nacionales del mundo del cómic de la talla de Dave Cooper, uno de los principales ilustradores canadienses; Magius, premio nacional del Cómic en 2021; Fermín Solís, de la nueva corriente del cómic español o el polifacético artista gallego Paco Coyote. También estarán los destacados ilustradores Carlos Azagra, Encarna Revuelta, Miguel B. Núñez, Olivia y Clara Cábez, Don Rogelio J, Inacio e Iván Suárez, Sara Jotabé, Montse Mazorriaga, Marika Vila, Jorge Esteban Urabayen, Sandra Lordi, Laura Suárez, Raquel Gu, Natalia Velarde, Arkaitz González, Diego Burdío y Adrián Prado, entre otros.