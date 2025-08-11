Zahara canta en un baño portátil y lanza un dardo a Ayuso sobre el precio de la vivienda

La cantante Zahara sorprendió al público de A Coruña al interpretar su mítico tema Con las ganas dentro de un baño portátil customizado que la cantante está llevando por toda su gira este verano.

Entre risas, dijo que allí se estaba muy bien y lanzó una indirecta a Isabel Díaz Ayuso sobre el precio de la vivienda. "Mejor que no se entere de lo bien que se está aquí, no vaya a ser que pase lo mismo que con los pisos", afirmó la cantante.

Justo después, la intérprete sacó una bandera de Palestina y cantó Soy de un pueblo pequeño, uno de los temas de su nuevo disco. Esta vez, acompañada por una banda de tres músicos, le tocó tener el ayuntamiento enfrente durante su actuación. Arrancó con Formentera y cantó también Merichane y Caída libre.

Incluso se atrevió con el gallego: «Boas noites, graciñas. Non sabedes o que amo esta terra». Tanto que pasó tres días en A Coruña antes del concierto y, confesó, se enamoró de la librería Berbiriana.

Su idilio con el público de coruñés ya viene de largo. De hecho, formó parte del Noroeste en las ediciones de 2021 y 2022, con escenarios en Santa Margarita y la playa de Riazor