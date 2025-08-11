Zahara, un directo que nunca defrauda

El de Zahara es un directo eléctrico, de fuerza, pero también de sentimiento y mimo. Lo volvió a demostrar ayer en una plaza de María Pita llena. Su idilio con el público coruñés ya viene de largo. De hecho, formó parte del Noroeste en las ediciones de 2021 y 2022, con escenarios en Santa Margarita y la playa de Riazor. Esta vez, acompañada por una banda de tres músicos, le tocó tener el ayuntamiento enfrente durante su actuación. Arrancó con Formentera y cantó también Merichane y Caída libre. Incluso se atrevió con el gallego: «Boas noites, graciñas. Non sabedes o que amo esta terra». Tanto que pasó tres días en A Coruña antes del concierto y, confesó, se enamoró de la librería Berbiriana.