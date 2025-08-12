Los Bomberos de A Coruña se desplazan a Ourense para ayudar en las labores de extinción de los incendios

Cinco bomberos y un mando del cuerpo de Bomberos de A Coruña se ha desplazado a la provincia de Ourense para colaborar en la extinción y control de los incendios que afectan a la provincia.

En sus redes sociales han contado que se dirigen a ayudar tres vehículos. "Estamos ao voso lado, Ourense", han relatado.

La provincia de Ourense está en Situación 2 de emergencia. Hay incendios en numerosos puntos y de gran magnitud. Desde las 3 de la madrugada arden ya 500 hectáreas en Maceda, en núcelos cercanos a las viviendas. También sigue ardiendo Chandrexa de Queixa, el mayor incendio de este verano, con 3.000 hectáreas perdidas. Ahora, a estos se une una serie de fuegos que, a falta de conocer a cuántas hectáreas afectan, mantienen en acción a los servicios de emergencias de las inmediaciones de la ciudad de Ourense.