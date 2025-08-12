Los Bomberos de A Coruña se desplazan a Ourense para ayudar en las labores de extinción de los incendios
En sus redes sociales han contado que se dirigen a ayudar tres vehículos
Cinco bomberos y un mando del cuerpo de Bomberos de A Coruña se ha desplazado a la provincia de Ourense para colaborar en la extinción y control de los incendios que afectan a la provincia.
En sus redes sociales han contado que se dirigen a ayudar tres vehículos. "Estamos ao voso lado, Ourense", han relatado.
La provincia de Ourense está en Situación 2 de emergencia. Hay incendios en numerosos puntos y de gran magnitud. Desde las 3 de la madrugada arden ya 500 hectáreas en Maceda, en núcelos cercanos a las viviendas. También sigue ardiendo Chandrexa de Queixa, el mayor incendio de este verano, con 3.000 hectáreas perdidas. Ahora, a estos se une una serie de fuegos que, a falta de conocer a cuántas hectáreas afectan, mantienen en acción a los servicios de emergencias de las inmediaciones de la ciudad de Ourense.
- La programación de las Fiestas de María Pita de A Coruña, día a día
- Esta pulpería en el corazón de A Coruña tiene más de 50 años y conserva la esencia de las casas de comida gallegas
- Los muebles ya no son los reyes de la casa en A Coruña
- El Concello descarta Ámsterdam y ofertará otras rutas en Alvedro
- Detenido un turista tras una discusión con otro en la playa de As Lapas de A Coruña
- Así será la Fiesta de la Fresa de Eirís
- El fuego calcina 4.500 metros cuadrados de monte próximo a Os Rosales
- Alvedro respira aliviado con la nueva operación de venta de Air Europa