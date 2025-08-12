Canarias tira del tráfico estival de Alvedro y le permite mantener cifras

Las conexiones a la isla de Gran Canaria y Tenerife son las responsables de que el aeropuerto de Alvedro haya mantenido niveles similares de pasajeros a los de 2024. En julio de este año la infraestructura coruñesa recibió a 113.126 viajeros, tan solo un 0,3 % más que en el mismo mes el año pasado.

Y es que con la nueva ruta al aeropuerto de La Laguna, Alvedro ha sumado 1.693 viajeros hasta julio. Eso, junto con el aumento en operaciones en Gran Canaria, hace que ambos hayan añadido 2.079 viajeros más que en 2024. En el resto de rutas nacionales, Alvedro mejora los datos de Barcelona y Málaga, pero no llega a igualar en el enlace a Valencia, operado por Volotea.

Madrid continúa siendo, sin embargo, el líder de Alvedro, con más de la mitad de viajeros llegando a A Coruña a través de vuelos con la capital. Esta ruta troncal no se verá afectada por la nueva operación de venta de Air Europa, que opera cuatro vuelos diarios en la infraestructura. Tras la renuncia de IAG, matriz de Iberia, Turkish Airlines se posiciona como favorita en la puja y mantendrá el corto radio. El futuro de los destinos internacionales de la infraestructura coruñesa está en vilo todavía. Tras descartar el enlace con Ámsterdam porque Easyjet nunca llegó a implantar la ruta, fuentes municipales han afirmado que «desde el Consorcio de Turismo se trabaja en la búsqueda de nuevos destinos para poder abordar una nueva licitación cuando finalicen los contratos actuales».

El número de pasajeros acumulado durante este 2025 crece un 4,3% con respecto al año pasado, mejorando la tendencia con respecto a Santiago, pero todavía por detrás del nivel de crecimiento de Vigo. Alvedro contabilizó en los primeros siete meses del año 744.356 pasajeros. El aeropuerto también presume de alta ocupaciones en los vuelos que opera. Según la plataforma Vuela Más Alto, todas las rutas superan el 80% de ocupación y, de las internacionales, tan solo Londres bajó del 90% en julio.

Pese a los datos acumulados positivos, este mes de julio ha supuesto un frenazo en el crecimiento de tráfico del aeropuerto coruñés, que llevaba encadenando subidas de pasajeros desde principios de año. La caída en viajeros esta temporada estival se da también en Lavacolla, que pierde un 12,4% en comparación con julio de 2024, y Peinador, que desciende un 6,5 %. La pérdida de rutas y la competencia con el AVE, que también se ve beneficiado por la campaña del Verano Joven, hace que los visitantes prefieren otros medios de transporte para llegar a las ciudades gallegas.