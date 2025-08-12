Clásicos del rock and roll para bailar en casa
El oso Rosendo no se dejó este lunes ningún vinilo en la estantería, así que, en la plaza de María Pita sonaron canciones de Oasis, de Red Hot Chili Peppers, de Ramones y de muchos más rockeros de todos los tiempos y procedenciaspara toda la familia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La programación de las Fiestas de María Pita de A Coruña, día a día
- Esta pulpería en el corazón de A Coruña tiene más de 50 años y conserva la esencia de las casas de comida gallegas
- Los muebles ya no son los reyes de la casa en A Coruña
- El Concello descarta Ámsterdam y ofertará otras rutas en Alvedro
- Detenido un turista tras una discusión con otro en la playa de As Lapas de A Coruña
- El fuego calcina 4.500 metros cuadrados de monte próximo a Os Rosales
- Alvedro respira aliviado con la nueva operación de venta de Air Europa
- La música gallega llena Riazor