Clásicos del rock and roll para bailar en casa

Concierto Rock en Familia en las Fiestas María Pita A Coruña 2025

Concierto Rock en Familia en las Fiestas María Pita A Coruña 2025

Ver galería

Concierto Rock en Familia en las Fiestas María Pita A Coruña 2025 / Iago López / RollerAgencia

RAC

El oso Rosendo no se dejó este lunes ningún vinilo en la estantería, así que, en la plaza de María Pita sonaron canciones de Oasis, de Red Hot Chili Peppers, de Ramones y de muchos más rockeros de todos los tiempos y procedenciaspara toda la familia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents