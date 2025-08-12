El Concello contrata su primer sistema «integral» para gestionar a su personal

El Ayuntamiento acaba de abrir un concurso por un valor estimado de 612.864 euros para implantar un «modelo integral de recursos humanos», es decir, un programa informático que le permitirá gestionar el personal, controlar sus horarios y preparar las nóminas a través de un sistema único. De acuerdo con fuentes del Ejecutivo municipal, hasta ahora el Concello carecía de un sistema con estas características, y se busca crearlo «dentro del compromiso del Gobierno local con la modernización de la Administración».

De acuerdo con las condiciones del concurso, la empresa que lo gane deberá suministrar, instalar y mantener el sistema durante tres años, con posibilidad de prórroga por un ejercicio más. El Gobierno local defiende que la implantación será un «salto cualitativo» que incluirá modernizar la infraestructura tecnológica, pero que también mejorará «la experiencia de los funcionarios» y la eficacia.

Siempre según el Concello, «la transparencia y el control interno» saldrán reforzados, será más fácil tomar decisiones basadas en datos y se asegurará «la sostenibilidad del sistema ante cambios normativos». Además, se reducirán las duplicidades y los errores administrativos, se ahorrará tiempo y se mejorará la productividad.

Los pliegos del concurso establecen un precio de salida de 463.478 euros, contando el IVA, para la implantación, que durará un año, y otros dos ejercicios de mantenimiento. Entre las obligaciones de la empresa estará dará respuesta a incidencias: si estas son críticas, es decir, que impidan la «continuación del trabajo normal», tendrá que atenderlas en una hora laboral y resolverlas en cuatro. En caso de las incidencias no críticas, que tienen menor impacto, el tiempo de respuesta máximo será de ocho horas laborables, y el de resolución de tres días hábiles.