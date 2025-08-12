El Concello financia con 425.000 euros a las Anpas
Firma un convenio de colaboración para sufragar actividades de la Federación dirigidas al alumnado
A Coruña
El Concello financiará con 425.000 euros las actividades de la Federación Provincial de Anpas de centros públicos durante este año, de acuerdo con un convenio firmado este lunes por la alcaldesa, Inés Rey, y la presidenta de la federación, Lidia María Paz. La subvención aportará fondos a «actividades educativas, culturales y deportivas» que se realicen durante 2025 y esté dirigidas a los estudiantes, tanto si se realizan en el ámbito escolar como si tienen lugar fuera de él.
