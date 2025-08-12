Cooperativistas de Xuxán piden a la Xunta que actúe ante los planes de Galivivienda

Cooperativistas que se unieron a Galivivienda para contar con uno de los 224 pisos de alquiler social que prevé construir en cuatro parcelas cedidas por la Xunta para este fin en Xuxán se reunieron este martes con el concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz Gallego, y con los diputados socialistas Julio Abalde y Silvia Longueira para manifestarles su preocupación por la manera de proceder de la gestora del proyecto. Actualmente están abocados a cambiarse de cooperativa y aceptar los términos que les impongan —con el consiguiente aumento de su aportación, de 53.000 a 63.000 euros— antes del 15 de agosto o a quedarse en una entidad que no tiene los derechos de explotación del suelo y que, por lo tanto, no puede construir en Xuxán.

Uno de los afectados, Luis Allegue, pidió a la Xunta que explique cuáles son las sanciones que tiene previstas para Galivivienda en caso de que siga adelante con su proyecto tal y como prevé hacerlo, es decir, «con falta de transparencia», ya que los socios no han tenido acceso a los contratos ni a las actas de las reuniones de la cooperativa que tiene los derechos de suelo. También le piden a la Xunta que fiscalice los movimientos de Galivivienda y que exija la entrega de documentación. La Consellería de Vivenda asegura que revertirá el suelo si el proyecto no da respuesta a la creación de viviendas de alquiler social.