Desalojado un campamento del Concello de A Coruña en Manzaneda por los fuegos

Los fuegos que asolan a la provincia de Ourense han provocado el desalojo de un campamento infantil en Manzaneda organizado por el Concello de A Coruña. Los participantes son unos 45 de jóvenes de entre 12 y 16 años, según informan fuentes municipales.

Una madre explica a este medio que en el día de ayer les comunicaron a través de un grupo de WhatsApp que el fuego estaba lejos de la zona, pero esta tarde, por un cambio en el viento, el incendio se acercaba a Manzaneda, lo que ha obligado a desalojar el campamento por precaución.

"Primero nos dijeron que los habían llevado al campo de fútbol, y que ahora están en un pabellón. Les han dado de cenar y dormirán esta noche allí", explica. A través de este grupo de Whatsapp se ha pedido a los padres tranquilidad y que no vayan hasta el lugar a recoger a sus hijos para evitar entorpecer las labores de extinción. El Concello, que está también en contacto con las familias, se ha sumado esta petición para evitar desplazamientos innecesarios.

La previsión que tiene el Gobierno municipal es que los niños que participan en este turno de los campamentos finalicen su programación de actividades en este nuevo emplazamiento.

Los adolescentes han estado acompañados por la Guardia Civil (que se quedaría a acompañarlo esta noche en el pabellón), la Policía Nacional y la Protección Civil. Desde el campamento han señalado a los padres que irán informando según fueran recibiendo noticias y directrices de las autoridades.