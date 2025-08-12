Si no lo leo no lo creo
La dueña del Bristol enseñó a Rosalía a comer una nécora
ANTÓN PERULEIRO
Hace solo unos días, Mery, la dueña del Bristol y de Os Tigres Rabiosos, recibió en este último local a Siloé. También los Sidonie se dejan caer por ahí cada vez que pasan por A Coruña. La hostelera decidió remover el baúl de los recuerdos y publicó en su Facebook una fotografía de hace ocho años, cuando Rosalía —todavía sin ser la estrella que es hoy— formó parte del cartel del Noroeste Pop Rock. «Hace 8 años una tal Rosalía vino a cenar a Os Tigres y le enseñé a comer una nécora», escribió Mery, a la que le alegra que el resto de gente que sale en la foto junto a la cantante catalana y ella siguen en su vida. Ojalá queden muchos conciertos por delante y que cada artista o banda pruebe las delicias de esta taberna.
