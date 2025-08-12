¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 12 de agosto

Visita guiada a la exposición sobre Castelao

12.00 horas | Inacio e Iván Suárez ofrecen esta mañana una visita guiada a la exposición Castelao en BD, que puede verse en la sala del Palacio Municipal de María Pita.

Palacio Municipal

Teatro infantil en el Campo da Leña

19.30 horas | Charlatán Rodríguez, en la programación de Cascarillarte. Gratuito.

Campo da Leña

Firmas de los artistas invitados a Viñetas

17.00 horas | Marika Vila, Montse Mazorriaga, Sara Jotabé, Don Rogelio J., Inacio e Iván Suárez firmarán ejemplares de sus obras en la Rúa BD. Consulta aquí toda la información sobre el salon del cómic Viñetas desde o Atlántico.

Rúa BD. Jardines de Méndez Núñez

Las mujeres en el sector de la banda diseñada

11.00 horas | Marika Vila, Montse Mazorriaga y Sara Jotabé conversan sobre la situación de las mujeres en el sector del cómic, dentro de la programación de Viñetas.

Rúa BD. Jardines de Méndez Núñez

Presentación del cómic ‘A tese de Margot’

12.00 horas | Alba Ceide y Óscar Losada presentan su cómic A tese de Margot, sobre la filóloga alemana que, en 1926, estudió el idioma gallego.

Carpa de la Rúa BD. Jardines de Méndez Núñez

Taller de cómic para lectores de 8 a 16 años

18.00 horas | Diego Burdío imparte un taller sobre cómic para participantes de entre ocho y 16 años en la sala de Palexco.

Palexco

Homenaje a Sito Sedes de su orquesta, Los Satélites

22.00 horas | Los Satélites recuerdan a Sito Sedes, fallecido el año pasado, con un concierto especial y artistas invitados.