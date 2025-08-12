¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 12 de agosto
Viñetas desde o Atlántico centra la programación... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Visita guiada a la exposición sobre Castelao
12.00 horas | Inacio e Iván Suárez ofrecen esta mañana una visita guiada a la exposición Castelao en BD, que puede verse en la sala del Palacio Municipal de María Pita.
Palacio Municipal
Teatro infantil en el Campo da Leña
19.30 horas | Charlatán Rodríguez, en la programación de Cascarillarte. Gratuito.
Campo da Leña
Firmas de los artistas invitados a Viñetas
17.00 horas | Marika Vila, Montse Mazorriaga, Sara Jotabé, Don Rogelio J., Inacio e Iván Suárez firmarán ejemplares de sus obras en la Rúa BD. Consulta aquí toda la información sobre el salon del cómic Viñetas desde o Atlántico.
Rúa BD. Jardines de Méndez Núñez
Las mujeres en el sector de la banda diseñada
11.00 horas | Marika Vila, Montse Mazorriaga y Sara Jotabé conversan sobre la situación de las mujeres en el sector del cómic, dentro de la programación de Viñetas.
Rúa BD. Jardines de Méndez Núñez
Presentación del cómic ‘A tese de Margot’
12.00 horas | Alba Ceide y Óscar Losada presentan su cómic A tese de Margot, sobre la filóloga alemana que, en 1926, estudió el idioma gallego.
Carpa de la Rúa BD. Jardines de Méndez Núñez
Taller de cómic para lectores de 8 a 16 años
18.00 horas | Diego Burdío imparte un taller sobre cómic para participantes de entre ocho y 16 años en la sala de Palexco.
Palexco
Homenaje a Sito Sedes de su orquesta, Los Satélites
22.00 horas | Los Satélites recuerdan a Sito Sedes, fallecido el año pasado, con un concierto especial y artistas invitados.
