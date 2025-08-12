Los inquilinos de San Agustín: el Concello recibe 16 ofertas para 23 puestos
La mayoría son de personas que ya ocupaban el puesto de forma temporal | Se reabrirá el plazo tras el verano para cubrir las vacantes
El Concello recibió 16 solicitudes para los 23 puestos vacantes licitados en el mercado de San Agustín. Según fuentes municipales, la mayoría de las peticiones proceden de personas que ya ocupaban temporalmente los puestos.
La idea del Concello es reabrir el plazo tras el verano para cubrir los puestos vacantes. Hay ofertas para abrir negocios de aves, carnicería, frutas y hortalizas, pescadería o panadería.
El canon mínimo, según el proceso de licitación, es de 848,72 euros, que asciende a 1.591,35 euros si se trata de carnicerías.
Las concesiones tendrán una duración de quince años, que se podrán prorrogar durante otros diez años más. El Concello sacó a concurso puestos tanto en la zona central como en sus laterales y en su frente.
Este proceso tuvo algunas complicaciones. El Concello tuvo que suspender y repetir la licitación ante las quejas de las placeras porque detectaron varios errores en los pliegos.
El año pasado, en el mercado de San Agustín abrieron nuevos negocios de flores, ropa y alimentación.
