Un juzgado de lo Penal investiga las comisiones de servicio municipales de A Coruña

El problema de las comisiones de servicio ilegales en el Ayuntamiento de A Coruña llega a un Juzgado de lo Penal. El movimiento reiterado y discrecional de funcionarios más allá de los dos años que permite la ley —práctica enquistada desde el gobierno PSOE-BNG de los años 2007-2011 y que ha atravesado a todos los posteriores de PP, Marea Atlántica y PSOE— ha acabado en una investigación por presunta prevaricación administrativa. La instrucción de un caso que se encuentra bajo secreto de sumario ya ha hecho desfilar en las últimas semanas por sede judicial a concejales y altos cargos del actual Ejecutivo y funcionarios de varios departamentos municipales.

Las últimas comparecencias ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña fueron el 9 y 10 de julio. Según fuentes judiciales, por el momento no se ha tomado declaración a nadie en calidad de investigado. En esta sala recayó la investigación después de una denuncia de la Fiscalía, que apreció indicios de delito en el caso que llegó a sus manos a través de la CIG por el abuso de este tipo de designaciones. Este sistema debería ser excepcional y justificado por su «urgencia», pero, según la denuncia, el Gobierno actual también lo habría aplicado a 250 trabajadores en el momento en el que acudió al ministerio fiscal.

Ante esta situación, el Ejecutivo municipal, personado desde noviembre de 2024, ha decidido «encomendar la defensa del asunto a un/una profesional de la Abogacía externo/a», según aprobó la Junta de Gobierno Local el 30 de julio. Justifica que, «aunque aún no se ha dirigido la acusación formalmente frente a nadie, por la complejidad del asunto y a fin de evitar un posible conflicto de intereses, se entiende más idóneo» externalizar la defensa.

El Gobierno socialista no ve «ningún recorrido» a la denuncia, «dado que ya se han ganado otros juicios en relación a este tema», en este caso, en el ámbito de lo Contencioso-administrativo. Esta es la primera vez que las comisiones de servicio están bajo la lupa de un magistrado de lo Penal. «Cuando llegamos», defienden, «establecimos un procedimiento transparente para las comisiones de servicio, por el que se abre un periodo de cinco días para que se presente quien quiera; se publica en la página web y se envía un correo masivo a todos los funcionarios». Alega que «se establece así un proceso con más garantías que en otras administraciones gallegas; a diferencia de antes de 2019, cuando se daban a dedo sin ningún tipo de procedimiento ni publicidad».

¿Qué es este mecanismo?

Si una administración tiene una necesidad «urgente» y hay una vacante en su organigrama, la normativa permite cubrirla a través de una comisión de servicios, lo que significa reubicar a un funcionario municipal hasta dos años. Es un modus operandi que debería ser excepcional, pero se convierte en una regla general, porque permite agilizar la cobertura de vacantes y fichar a funcionarios afines. La ley impone una limitación temporal, precisamente para que no se creen situaciones arbitrarias.

La excepcionalidad era el pan de cada día en el Ayuntamiento. Y en 2018, una sentencia causó un terremoto en María Pita: un juez declaraba «ilegal» y anulaba el nombramiento en comisión de servicios de un 10% de la plantilla municipal. Obligaba al entonces Gobierno de Marea a situar en sus puestos originales a 150 trabajadores de 177 que había en comisión por superar los dos años en esa situación: 27 nombrados por el Gobierno PSOE-BNG, 71 por el PP y 79 por Marea.

Entonces, el Concello sumaba casi diez años sin la necesaria convocatoria interna que resolviera esta irregularidad, una especie de oposición-promoción solo para funcionarios y de convocatoria abierta con méritos.

La había iniciado Marea meses antes de dictarse el fallo judicial, pero al magistrado de Primera Instancia no le valió como argumento. Sí al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que en 2019, justo antes de la llegada del PSOE a la Alcaldía, ratificó la ilegalidad de los nombramientos, pero dio un voto de confianza para resolver la situación con dicha convocatoria interna. Los socialistas la continuaron y, después de seis años, el Concello dio por finalizado el concurso, algo que quedó validado por el Contencioso.

