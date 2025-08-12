Mafalda ya es una coruñesa más

Mafalda ya es parte de A Coruña. El mundialmente conocido personaje de Quino pasa a formar parte del elenco de las míticas figuras que año tras año invaden la ciudad coruñesa durante el Viñetas desde o Atlántico, un prestigioso club del que ya forman parte Superman, Spiderman, Mortadelo y Filemón, Asterix y Obelix y muchos otros dibujos históricos.

Este martes, la alcaldesa Inés Rey, junto con el director del festival, Manel Cráneo, inauguraron esta nueva figura en la exposición Quino na música, un homenaje a la obra del dibujante argentino centrado en su relación constante con la música. La exposición, abierta al público desde junio en Palexco, puede visitarse hasta el 21 de septiembre.

Con más de un ciento de dibujos originales, entre ellos tiras publicadas desde los años 50 a los 90, Quino na música muestra cómo la música está presente en toda la trayectoria del autor. Desde el amor de Mafalda por los Beatles hasta la crítica a la censura o a los poderes establecidos a través de la música, la exposición permite redescubrir la riqueza expresiva, estética e ideológica de unas voces más singulares del humor gráfico contemporáneo.

Además, los visitantes tienen la oportunidad de sacar una foto 3D con los personajes de Mafalda y Astro Ratón gracias a un escáner de última generación. Este aparato cuenta con 120 cámaras y reproduce fotos tridimensionales que los asistentes pueden descargar a través de un código QR.