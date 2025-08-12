El mayor tamaño de los cruceros aumenta un 66% el número de viajeros en cada escala en A Coruña

Los muelles coruñeses no solo reciben ahora el doble de escalas de cruceros que en 2015, sino que los barcos son cada vez más grandes. Hace una década hubo 92 paradas de buques y poco más de 140.000 pasajeros, unos 1.526 por escala, pero el año pasado, según la Memoria del Puerto, se batieron récords con 164 buques y cerca de 407.000 pasajeros, casi 2.480 por parada. Y las previsiones para este año son 180 barcos con 450.000 cruceristas, exactamente 2.500 por barco y un 66% más que hace una década.

«Cada vez se hacen barcos más grandes y nosotros estamos en las grandes líneas de cruceros», explica Luis del Moral, responsable de la terminal de cruceros y director general de la consignataria Rubine e Hijos. Buques como el Arvia o el Virtuosa, pone como ejemplo, traen unos 6.000 cruceristas en cada llegada. «Hemos tenido que cambiar escáneres y equipos en la terminal, estamos haciendo inversiones constantemente para que la gente no se pare tanto en los controles», relata, y añade que el aumento de los pasajeros se traduce en que gastan más en la ciudad.

En la Memoria de 2024, el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, defiende que el impacto económico de los cruceros en la ciudad y su área «se sitúa entre 35 y 40 millones de euros». Y el CEO de la empresa especializada Miramar Cruises, Hugo Iglesias, indica que sus clientes coruñeses han subido en los últimos años, con A Coruña convirtiéndose en «uno de los puertos más atractivos de la cornisa cántabro-atlántica». Entre los motivos, señala, está el trabajo de la autoridad portuaria y el posicionamiento turístico de la ciudad y de Galicia, y acciones de marketing de Miramar como el patrocinio del Deportivo de La Coruña. La ciudad, defiende, debe aprovechar la llegada de viajeros para promocionarse y hacer que el crucerista repita, pues todavía hay «mucho potencial de crecimiento».

Pero los cruceros tienen también impacto ambiental. «Estamos preocupados por el aumento de cantidad de barcos y el empeoramiento de calidad del aire», indican desde el Grupo Naturalista Hábitat, mientras que Xandro García , coordinador de la delegación coruñesa de Adega, argumenta que los barcos más grandes consumen más combustible y «suponen más contaminación para la ciudad». El Puerto prevé completar este año un sistema de suministro eléctrico a los barcos para que no tengan que emplear sus propios generadores.

«Riesgo» por la tasa turística

En 2026 el Concello empezará a cobrar una tasa turística a los cruceristas, y Luis del Moral, que afirma que el Ayuntamiento no ha consultado a su sector, asegura que «ya hay compañías que están preguntado por el puerto de Ferrol» para no pagarla. El Puerto señala que perder escalas es un «riesgo» que «trabajaremos para minimizarlo».

El CEO de Miramar Cruises, sin embargo, cree que la tasa « no será en absoluto un elemento disuasorio, ni para los pasajeros ni para las compañías» y no lo ha sido en otros puertos donde se ha implantado. Comisiones Obreras ha pedido a A Coruña, Santiago y Vigo un «diálogo» sobre la tasa turística y afirma que se ha excluido a los sindicatos del debate.