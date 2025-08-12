Un pianista nómada en la plaza de Lugo

«¡Encima de con talento, eres guapo!», exclama una señora tras dejar unas monedas en el sombrero que aguarda boca arriba sobre un piano en la plaza de Lugo. Quien lo toca es Álvaro Castro Hidalgo, músico cordobés itinerante que estas semanas elige A Coruña para compartir sus dotes. Y no es la primera vez. «El primer año que salí a la calle con el piano ya vine a A Coruña. Es maravilloso, la gente me trata genial, me cuidan mucho» , cuenta el pianista.

Estos días recala junto a la entrada del mercado, pero en otras ocasiones lo hizo en el Obelisco o en la calle Real. El caso es volver a donde uno es bien recibido. «He viajado mucho y puedo decir que en Galicia se valora especialmente la música, sea en la calle, en directo o en un bar», comenta, en una pausa de su jornada. Acaba de interpretar Hay un amigo en mí, la inolvidable pieza que Randy Newman compuso para Toy Story. Lo hace con la tapa del piano abierta, para que, además de con su virtuosismo, los transeúntes pueden maravillarse con la dinámica interna del instrumento.

Y es que, de entre todo el repertorio que se puede escuchar de la mano de artistas callejeros, un piano es quizás lo menos habitual. Álvaro Castro, músico «de toda la vida», lleva ya ocho años como pianista urbano, los mismos desde que reconectó con el instrumento. «Soy medio nómada, medio asentado. Un día me lancé a probar por sugerencia de un amigo que hacía actividad en la calle. Empecé con un teclado y me fue bien, a los dos meses encontré un piano que me cabía en la furgoneta y seguí. Me permite generar una economía aceptable», explica el músico, que va actualizando sus aventuras en su página de Instagram @pianocrossroad.

Y como es difícil no dirigirle, al menos, una mirada, este lunes usó esa visibilidad y tocó con una camiseta en solidaridad con Ucrania. Se la regaló la asociación de refugiados ucranianos de la ciudad, AGA Ucraína, con quien colaboró en una de las concentraciones que organizan cada semana. «Los conocí hace dos sábados y colaboré con ellos. Todo lo que salió ese día del sombrero se lo di. Este sábado echaremos otro ratito juntos», comenta.

Castro es estricto en su jornada laboral: cada día empieza temprano y por sus teclas pasan Debussy, Chopin o Beethoven, pero también bandas sonoras y algo de jazz. Hace tres años regresó al Conservatorio Superior para terminar sus estudios y engrasar el repertorio, y, por fuerza de necesidad, aprendió a afinar. Ahora compagina ambas vertientes de la música. «Soy técnico afinador de piano, también hago trabajos para eventos privados. En verano suelo estar por Italia porque hay trabajos de afinación y restauración», explica. Con todo, la mayor retribución va más allá que las propinas que caen en el sombrero. «Cuando no comparten algunas monedas, te aplauden, o te transmiten el cariño, te traen un café... a mí me gusta más tocar en la calle que en un bar porque si echan algo al sombrero es porque están satisfechos. En un bar o teatro la gente paga por adelantado, y después a lo mejor no les gusta», reflexiona.

Además de a distintos lugares de España, Álvaro Castro se ha llevado su piano —o el piano le ha llevado a él— a Portugal, Italia, Alemania, Holanda o Bélgica. Pronto, avanza, viajará con su instrumento nómada hacia el sur. «Me gustaría hacer una incursión al norte de África, por la zona de Marrakech. Es una forma de aprovechar el gusto por viajar y también financiar el propio viaje», cuenta.