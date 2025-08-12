Una pintada avisa de una acera en mal estado en Eirís para evitar tropiezos
Un "cuidado" en letras grandes alerta sobre varias plaquetas levantadas
A. R.
En A Coruña es habitual ver aceras en mal estado. El mantenimiento de los kilómetros y kilómetros de la ciudad no siempre es sencillo y los servicios municipales no pueden llegar a arreglar todos los baches y desperfectos que surgen con la agilidad que desearíamos.
Sin embargo, la colaboración ciudadana hace que muchos de esos desperfectos no provoquen mayores daños a las personas transeúntes. En Eirís, en el final de la avenida Monelos, a la altura del aparcamiento de la calle Jerónimo Vázquez Franco.
Para avisar de la peligrosidad de varias plaquetas que están levantadas y que pueden provocar caídas, alguien ha escrito en el suelo un visible "cuidado" en letras rojas grandes. Al lado también está la fecha en la que fue escrito, se supone que para comprobar cuánto se tarda en solucionar el problema.
Ahora está por ver si este aviso surtirá efecto y ayudará tanto a los paseantes a evitar tropiezos como a agilizar que las autoridades arreglen el suelo.
