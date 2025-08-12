La Policía Local realiza 56 intervenciones con menores "en situación de riesgo o desamparo"

El programa Axente Titor de la Policía Local de A Coruña realizó 56 intervenciones durante el año pasado con menores "en situación de riesgo o desamparo". Los agentes que prestan este servicio, según ha explicado esta mañana la concejala de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz, ha incrementado "de forma notable" las actuaciones por "absentismo escolar" pasando "de doce a 62" y por conflictos escolares, de "29 a 34". Paz ha asegurado que son intervenciones que se hacen en coordinación con las familias y los centros escolares, sin profundizar en el contenido de las actuaciones.

Los agentes de la Policía Local atendieron a más de un centenar de mujeres víctimas de violencia machista y ha cerrado el mejor año en toda una década en cuanto a accidentes de tráfico. El 2024 registró 758 accidentes frente a los 825 del ejercicio anterior "consolidando la tendencia descendente" de los últimos años.

La edil ha explicado que estas cifras obedecen a, entre otras actuaciones, el calmado del tráfico, la eliminación de plazas de aparcamiento para aumentar la visibilidad en los pasos de cebra y prevenir atropellos y también en la mejora de algunos viales, como puede ser la Carretera de los Fuertes.

La Policía Local tramitó 43.800 denuncias destinadas a "favorecer la movilidad" y 447 expedientes por vehículos abandonados y 47 intervenciones por animales sueltos, así como 34 por pintadas y grafitis.

El Concello ha incrementado su parque móvil con seis nuevos turismos para el uso de la Policía Local y prevé sumar otros siete más en los próximos meses, entre finales de este año y principios del que viene.