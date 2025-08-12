Entrevista |
«Son feliz de ver que as novas xeracións cantan na súa lingua con absoluto orgullo»
Uxía celebra corenta anos de carreira, corenta anos dunha vida dedicada á música, á mestizaxe e á poesía, sen présa, pero sen pausa. Abre a súa xira ‘Será por flores’ este mércores, 13 ás 22.00 horas en María Pita, moi preto do que foi o seu fogar na Coruña
Uxía celebra corenta anos de carreira este mércores, 13 de agosto, en María Pita, a partir das 22.00 horas, rodeándose de persoas que forman parte do seu universo, desde De Vacas, Rosa Cedrón, Budiño, Uxía Pedreira, Luiz Caracol, Quim Farinha, As Mosas (Chus e Ana Senlle) e As Tareixas (Omara e Román). Para este Será por flores, que así se chama esta xira, que arrinca na cidade, conta coa escenografía de Carlos Alonso, a iluminación de Daniel Juncal e o son de Tito Ledesma, ademais de con Pablo Novoa, Sérgio Tannus, Santi Cribeiro, Isaac Palacín e Pablo Novoa.
Corenta anos de carreira xa...
Pasaron voando. Aínda que non todo foi un xardín de rosas, o meu balance é moi positivo porque viaxo moitísimo a través da música e iso permíteme coñecer outras culturas. Sempre hai que reinventarse e facer outras cousas diferentes, sempre tiven iso en mente para poder gozar máis da música, asñi que fixen cousas como producir, ou ir á radio. Iso enriqueceu moito a creación de proxectos. É música e son concertos, pero tamén moitas outras cousas.
Comezar a xira na Coruña, nun escenario enorme e levala despois por outros concellos, é buscado, ten algún significado especial?
Eu vivín uns aniños moi felices na rúa Varela Silvari, na Coruña, moi preto de María Pita, entón é como se estivese nesa casa na que vivín. Seguirán outros lugares moi queridos para min, pero comezar aquí é especial porque teño moitas amizades e quero ofrecerlles o mellor de min e un percorrido por estes corenta anos de música.
Vén moi ben acompañada con persoas que estiveron presentes en diferentes puntos da súa carreira, entre elas, a pregoeira, Rosa Cedrón.
Faime moita ilusión convidala porque temos compartido moitas cousas bonitas, mesmo un espectáculo na Arxentina. Lembraremos ao benquerido Narf, estarei con De Vacas, moi queridas tamén, xente inspiradora para min e que están en sintonía co meu xeito de entender este oficio.
Nestes corenta anos pasaron moitas cousas para que, actualmente, haxa unha reivindicación da música en galego e do baile tradicional, víveo coma unha moda que pode ir a menos ou que chegou para quedar?
Penso que estamos nun momento de esplendor logo do camiño andado por moita xente, porque houbo moita xente que sementou para que iso acontecese. Agora hai un montón de propostas diferentes e está toda a xente moi orgullosa da súa música, da danza tradicional, cunha preparación musical extraordinaria. Eu estou moi feliz de velo, de gozalo e de alentalo porque houbo momentos no que iso non foi así. Por iso é tan interesante o que está a suceder agora, porque a pandeireta é un instrumento valorado e tamén hai moita creatividade. Eu doulle moito valor tanto á creatividade como á recreación. Estou moi feliz de ver que as novas xeracións valoran a súa música de raíz, que cantan na súa lingua con absoluto orgullo e iso é algo que nós vivimos doutro xeito. Sen a semente das Leilía, por exemplo, por dicir a unhas das pioneiras, non chegariamos a onde estamos hoxe. E que dure...
No seu caso é tamén pioneira na composición e en ensinar que co galego e coa lusofonía se podía tamén facer outras músicas...
É importante expresarse con liberdade e estar en transformación permanente, por iso este espectáculo é tan diverso e mostra os múltiples camiños que percorrín nestas catro décadas. Hai moita mestizaxe e creo que iso sempre estivo moi presente en min, por iso penso que é importante o contacto con outros artistas, as viaxes... Como dicía Narf, ir á raíz pero coas antenas conectadas co mundo. É importante dialogar con outras culturas. Este espectáculo é tamén unha reflexión sobre a identidade e a pluralidade, iso é o que guiou o meu camiño. A lusofonía tamén estivo sempre presente na miña traxectoria, como tamén a poesía.
Cando daba eses primeiros pasos, soñaba xa cunha carreira de corenta anos tan extensa e diversa ou pensaba que sería algo que non duraría?
Eu vou camiñando sen pensar onde quero chegar. Eu fun sempre navegando onde os ventos me levaron, sen moitas ambicións, só as lóxicas, de querer que a miña música se escoite e que teña eco. Preocupoume máis chegar ao corazón da xente a través da emoción, iso estivo sempre moi presente. Eu non fun moi rápido nin querendo chegar a ningures. Agora vivimos nun tempo onde non se percibe a música igual, todo pasa moi rápido. A min non me gusta iso da industria, esa velocidade vertixinosa, son máis do tempo lento, de degustar e saborear a música e penso que a miña música é así e eu non a concibo doutro xeito. Non está feita co obxectivo de triunfar.
