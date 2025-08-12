Las terrazas en aparcamientos en A Coruña cumplen cinco años a la espera de una norma definitiva

Los vecinos de A Coruña ya se han acostumbrado a que haya mesas de bares y restaurantes instaladas en plazas de aparcamiento, algunas con separaciones y toldos instaladas por los hosteleros. Pero lo cierto es que las prohíbe la ordenanza actual, que impide colocar terrazas «que ocupen zonas de calzada o aparcamiento de vehículos». El Concello las permitió, de forma provisional, el 1 de julio de 2020, en plena crisis del coronavirus y con la intención de dar una solución a las negocios coruñeses afectados por las restricciones de aforo. Desde entonces se han mantenido, en precario, a la espera de una nueva ordenanza de terrazas que aún continúa en elaboración. Los hosteleros señalan que, si la nueva norma las prohíbe, afectará a la viabilidad de algunos locales y les hará perder inversiones ya realizadas.

El Gobierno local no pone fecha a la futura normativa ni adelanta información sobre ella, y se limita a indicar que «se está trabajando en la nueva ordenanza de terrazas con el objetivo de poder tener la nueva normativa lo antes posible», si bien se ha demorado años y se han sobrepasado los plazos comprometidos con el Bloque. Según el pacto firmado por el PSOE y el BNG para investir a Inés Rey como alcaldesa a mediados de 2023, la «ordenación de las terrazas» era un objetivo de «corto plazo», esto es, de los seis primeros meses de mandato. Fuentes del PP señalan que han «preguntado por este tema pero no se nos ha dado traslado de ninguna información», y que «en teoría está en redacción, pactada por PSOE y BNG», y «a lo mejor la llevan al pleno de septiembre». Este diario no ha podido confirmar la fecha, pero fuentes conocedoras indican que se está avanzando en la tramitación.

Varios hosteleros consultados por este diario señalan que el Ayuntamiento no les ha consultado o proporcionado información sobre qué pasará con las terrazas en aparcamientos. Sí que la consulta pública previa para elaborar la ordenanza, publicada ya en 2021, habla de permitir terrazas en plazas de aparcamiento, pero introduciendo limitaciones, contemplando factores como «el tipo de vías» o «la accesibilidad universal en las aceras», y señalando que habrá zonas que «no pueden ser ocupadas por diversos motivos». Además, promete la consulta, se introducirán medidas para garantizar la seguridad de los usuarios ante el tráfico rodado, o los cierres que se deberán instalar.

Este texto es de 2021, y como explica Ainhoa, gerente del Samaná de la calle Rosalía de Castro, la ordenanza «lleva en el aire» varios años, «no es de hace dos días». Esto genera «incertidumbre» entre los hosteleros, que no saben «qué va a pasar» con los locales que, como el suyo, tienen una terraza en antiguas plazas de aparcamiento. En su caso han hecho «una inversión bastante grande» para acondicionar la instalación y establecer separaciones con la calzada. Si la nueva ordenanza no les permitiese tenerla en el lugar que ocupan, no saben si la volverían «a colocar en la acera», pues si bien, «sobre todo en verano, si no tienes terraza, pierdes ventas», también conlleva gastos como más personal o el pago de la tasa.

Cerca del Samaná se encuentra en Napolit, también con terraza en una antigua plaza de aparcamiento, y desde este local de hostelería señalan que cerrarla sería «mala para el negocio». En otras zonas de España, explican fuentes el local, las terrazas solo se usan en verano, pero en A Coruña, en mayor o menor medida, funcionan «todo el año». Otra de las reclamaciones del local es que si se limitan las terrazas en aparcamientos se haga en base a datos y estudios de la situación, analizando si hay «necesidad» de las plazas que se recuperarían, y si hay «terrazas que no tengan tanto uso» o con espacio «desperdiciado».

«San Xoán vive de terrazas»

En la calle San Xoán, una de las más calles más pujantes en hostelería de la zona de Monte Alto y As Atochas, cuenta con varios establecimientos con terrazas en antiguas plazas de aparcamiento, y, según los hosteleros, las necesita. Para Javier García, dueño de El Ama, muchos bares «no viven del local de dentro, si les quitas la terraza prácticamente se mueren: en invierno si no la tienes estás desamparado para tener un poquito de público».

Aunque el suyo es uno de los locales que no dispone de terraza (el Concello no se lo permite porque lo tiene en una esquina, y considera que causaría problemas de visibilidad), García es uno de los hosteleros que ejerce de interlocutor con el Concello para los bares de la calle, y señala que aún no tienen información sobre la ordenanza. Su esperanza es que la calle se reforme para ser semipeatonal, lo que ampliaría el espacio de terrazas. Desde el Samaná también consideran que «vendría bien» una peatonalización en Rosalía de Castro.

Y, además de los hosteleros, las asociaciones de personas con movilidad reducida llevan años pidiendo una regulación de terrazas en plazas de párking. Como publicó este diario en 2023, Grumico, Cogami o Movemento Tolleito reclamaban control sobre las mesas de restaurantes y bares, pidiendo que se tuviese en cuenta las necesidades de accesibilidad de los discapacitados.

