Viajeros de tren en A Coruña tras el corte de la conexión con Madrid por un incendio: "Me parece que hoy hacemos noche aquí"

"Me ofrecieron quedarme en Santiago, pero los trabajadores de Adif me dijeron que era mejor que me volviera, que hoy no iba a poder viajar", señala María, una de las muchas viajeras afectadas por el corte de la circulación de los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Galicia, provocado por un potente incendio en Ourense, que ha cortado la conexión con Taboada.

Esta mujer viajaba desde A Coruña a Alicante, a donde iba de vacaciones, pero cuando llegó a Santiago su tren se quedó parado ante las noticias que venían de Ourense. "El conductor que nos trajo de vuelta nos dijo que les estaba empezando a entrar humo cuando estaban llegando allí". María cuenta que un trabajador de Adif estimó la tardanza en unas "seis o siete horas", lo que hacía casi inviable que pudiera viajar hoy.

Menos información tenían los viajeros que tenían que coger el tren siguiente, el de las 15.54 horas, que ni siquiera llegaron a salir de A Coruña: "Nosotras llegamos a las 15.20 horas y ya vimos que se había retrasado cuando nos íbamos a poner en la fila", exponen Elena y Raquel, dos madrileñas de vacaciones en la ciudad. Los trabajadores de la estación coruñesa les explicaron que Renfe "debe esperar a que los servicios de emergencia informen de la situación del incendio", para trasladarles alguna solución. Ambas mujeres no tenían muchas esperanzas de poder viajar hoy: "Me parece que hoy hacemos noche aquí", decían con ironía.

Javier, otro madrileño de vacaciones en A Coruña, parecía tener más esperanza: "Hay que tener fe, yo confío en que hoy pueda viajar". Este joven no estaba tan preocupado, ya que había venido a visitar a unos familiares: "Si no puedo viajar hoy tengo donde quedarme". Al llegar a la estación vio que se acumulaba una gran cola, una situación que seguía pasadas las 17.00 horas. La gente acudía a información a preguntar, mientras que trabajadores de Adif también iban informando a los viajeros que esperaban de pie dentro y fuera de la estación. A esa hora se restablecía la circulación a nivel regional y se anunciaba por megafonía la salida del tren a Ourense de las 17.15 horas.

La situación pilló a algunos por sorpresa, como Mauro y Glendy, una pareja residente en Madrid que pasaba unos días en Ferrol en casa de un amigo: "Nos bajamos del tren para coger el que va a Madrid y ya nos dijeron que no podíamos seguir", cuentan. En ese momento no les dijeron el motivo, pero "rápidamente corrió la información entre los viajeros de que era por un incendio", añaden. La pareja esperaba comiendo una pizza de forma improvisada usando sus maletas como mesa: "Nos dijeron que esperáramos y estuviéramos atentos a cualquier información".