El 70% de casos de discriminación racial registrados en Galicia están en la provincia de A Coruña

El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) cuantificó, en 2024, 129 casos de discriminación racial o delitos de odio en Galicia. Algunos fueron denunciados, otros, no. El dato llamativo es cómo se reparten por el territorio de la comunidad autónoma: del total de casos, 90 se concentraron en la provincia de A Coruña, lo que supone un 70% del total. Un dato que, a priori, despierta todas las alarmas al situarse considerablemente alejado del segundo más alto, relativo a los 22 recogidos en la provincia de Pontevedra, y que se corresponden con todas las veces que los derechos de las personas migrantes o racializadas no fueron respetados en ámbitos como el acceso a la vivienda, el sistema sanitario, el mundo laboral, cuando no agresiones directas de índole racista o xenófobo.

Para Ecos do Sur, una de las entidades más activas en el trabajo con población migrante de la ciudad, el dato responde a varias coyunturas. Si bien Galicia en su conjunto registró , el año pasado, un aumento de los casos de discriminación racial con respecto a 2023 del 55% —pasando de 83 a 129— la concentración de casos en A Coruña es llamativa, pero explicable. «Hay una conjunción de elementos. El primero es el más evidente: la demografía. A más población, más casos. A Coruña tiene tres de las principales ciudades: Ferrol, Santiago y A Coruña. Si se analizan los procesos de odio, vemos que los grupos ideológicos que difunden odio y llaman a la discriminación encuentran estructuras de oportunidad en contextos urbanos», explica la responsable de proyectos frente al discurso de odio de Ecos do Sur, Natalia Monje.

Estas narrativas de odio encuentran cobijo en zonas densamente pobladas y escapan, por el momento, a la dispersión poblacional de entornos rurales, pero no es la única dinámica que impacta en el día a día. Es en las ciudades donde la rapidez del cambio social más amplifica la desconfianza. «Existen fenómenos netamente urbanos, como la debilitación de lazos comunitarios, que llevan a que el argumentario que llama a desconfiar de tu vecino tenga más impacto. Los cambios rápidos en grupos sociales generan miedos, desconfianzas, que pueden hacer a los ciudadanos más vulnerables a la manipulación, para que sospeche del recién llegado», explica Monje. La competencia por los recursos y la tensión de la vida en la ciudad es otro elemento que influye: «En las ciudades hay bolsas de pobreza mayores, y también mayores problemas de vivienda. Se generan e incentivan, digamos, guerras entre pobres», reflexiona Monje.

Pero, si la discriminación racial es un fenómeno mayoritariamente urbano, ¿por qué ese desequilibrio de casos entre la provincia de A Coruña y la de Pontevedra, similar en reparto poblacional? Para Monje, esta explicación es más «positiva», y responde al trabajo comunitario que las entidades y recursos llevan haciendo en la provincia desde hace décadas de forma coordinada. «En A Coruña hay muchas organizaciones sociales que facilitan a los colectivos víctimas de esta discriminación el acceso a la información. Eso se traduce en que la gente se ve con confianza para denunciar. Hay una colaboración muy estrecha entre Ecos do Sur y el Cedre en la detección y derivación de casos», explica Natalia Monje.

La oficina del Cedre se ubica en A Coruña, lo que también facilita la cercanía para notificar estos casos, que se dan de forma transversal en todos los ámbitos de la vida diaria: del acceso al empleo, con ofertas que especifican como requisito la nacionalidad española —algo ilegal, señalan desde Ecos do Sur— la búsqueda de vivienda, donde a muchos migrantes residentes en la ciudad les han rechazado nada más escuchar su acento por teléfono, o incluso en servicios bancarios. «Allí las personas en situación irregular son más vulnerables. Tienen derecho a tener una cuenta bancaria, porque no disponer de una impide cualquier transacción económica, y hay casos de mucha resistencia por parte de entidades bancarias», explica Monje. En el ámbito de la administración, abunda, hay gente que ha encontrado problemas para empadronarse o registrar a recién nacidos cuando sus padres no disponen de documentos. «El discurso político y el ámbito comunicativo hacen mucho. Hay tics comunicativos que estigmatizan», explica.

Una amalgama de factores que ha llevado a que, tal y como recoge el Informe de Delitos de Odio del Ministerio de Interior, la discriminación de índole racial y xenófoba haya aumentado en 2024 con respecto a 2023, en contraste con otro tipo de discursos intolerantes referidos al género, la condición sexual o la ideología, que en Galicia han descendido notablemente. El 50% de los delitos de odio en Galicia se refieren a cuestiones raciales, frente al 40% de la media nacional. «Curiosamente, Galicia es una de las comunidades con la tasa migratoria más baja de todo el estado. Esto demuestra que es un mito que donde hay más migración hay más delitos de odio», justifica Monje.