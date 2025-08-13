«Quería contar mi historia, la de un chaval que sale de un barrio marginado y se dedica a la música»

Adolfo Rodríguez es una de las voces imprescindibles de la música de autor española, miembro de Los Íberos y de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Este jueves, en el Bristol Bar (número 11 de la calle Torreiro), a partir de las 19.30 horas, presenta su biografía, Adolfo. Por el camino púrpura, escrita por Concha Moya, y, a las 20.30 horas, ofrecerá un concierto acústico con Luis Martín. El precio de la entrada es de diez euros con una Estrella o un agua. De su guitarra y su voz han salido canciones como Señora azul o Solo pienso en ti.

Una biografía obliga siempre a echar la vista atrás, ¿se sorprende de alguna de las cosas que ha vivido?

Yo quedé con Concha Moya en que no iba a hablar ni de glamour, ni de postureo. Quería contar mi historia, la de un chaval que sale de un barrio marginado y llega hasta aquí. Yo nací en el 1948 en Ponferrada porque mi padre vino con otros presos políticos a construir la térmica. Yo no tengo familia aquí, aunque la próxima semana subiré de nuevo a conocer a mi madrina. Tengo 77 años y no la conocí nunca. Me han dicho que vive, que tiene 93 años y vendré a conocerla. ¡Eso sí que es de libro! Mi vida son 60 años de la historia de la música en España, sobre todo de lo que yo llamo la conquista del oeste del pop y del rock de España.

¿Por qué?

Porque en los años 60 no había nada, ni boutiques, ni había casas de instrumentos para comprar... A los 17 años me voy a Torremolinos, a ver qué es eso y me caso con una sueca y me voy a Suecia diez años después de haber acabado con Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán y de toda la historia de Los Íberos. Para mí ha sido una ilusión muy grande contar la historia de un chaval que se acaba dedicando a la música. Esto, como cualquier tipo de arte, no se deja nunca, solo cuando uno se va al otro barrio. Es un privilegio haber tenido una profesión tan tremenda como esta.

Con un padre en prisión y viviendo en un barrio marginal, supongo que tenía muy pocas posibilidades de dedicarse al mundo artístico, ¿cómo lo consiguió?

Si me lo hubiesen dicho de pequeño, no me lo hubiese creído. Para mí es un privilegio ver la evolución que ha habido y contextualizar las décadas que he ido viviendo. Viene conmigo Luis Martín, que fue guitarrista de Los Ronaldos. Vamos a hacer cuatro temas que son dedicados precisamente al libro. Uno de ellos se llama La última batalla, hago una semejanza con la última batalla de los indios y el general Custer, que ahí murió hasta el apuntador. La última batalla que nos queda es la de la naturaleza, como nos carguemos eso, mal vamos. Aquí da lo mismo el color, la religión, la raza... Como estamos capaces de mantener esto en orden palmamos todos. Y tengo un tema sobre esto que, precisamente, escribí cuando el Prestige. No está grabado todavía.