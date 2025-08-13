Bañistas sufren picaduras ante la nueva llegada de medusas en las playas de A Coruña y Arteixo

Tras ondear el pasado viernes y el sábado la bandera de las medusas, este miércoles vuelve a estar colocada en el mástil tras aparecer medusas pequeñas y carabelas portuguesas en las playas de Riazor, Orzán y Matadero. El baño está permitido igualmente, pero extremando las precauciones para evitar el contacto con las medusas. Sin embargo, varios bañistas ya sufrieron picaduras en el día de hoy.

Los socorristas se dedicaron durante la tarde de hoy a recorrer la orilla para recogerlas, que son fácilmente distinguibles al tener un color morado. Desde hace unos años, es habitual la presencia de este tipo de este animal invertebrado en los arenales en el mes de agosto. Este fenómeno está relacionado inevitablemente con el cambio climático y la subida de temperaturas de las aguas.

En Arteixo, los equipos recogieron unos 40 ejemplares en la playa de Sabón. También hubo actuaciones en los arenales de Barrañán y Combouzas, aunque su presencia fue mucho menor.

Desde el Concello de A Coruña ruegan mantener la precaución, evitar el contacto con ellas y seguir siempre las instrucciones del personal de salvamento. Fuentes municipales advierten que si se registrase una llegada masiva de estos animales, se pasaría a poner la bandera roja que prohibe el baño.

Vista de una de las medusas halladas en las playas de Arteixo. / LOC

Esta situación no afecta al resto de playas urbanas, puesto que solo se han registrado en estas tres del centro de la ciudad.

En caso de contacto con las carabelas se recomienda no frotar la zona, enjuagar con auga de mar, retirar tentáculos visibles con pinzas o guantes, aplicar calor y, en caso de reacción alérgica, acudir a un centro médico inmediatamente.