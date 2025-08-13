Bañistas sufren picaduras ante la nueva llegada de medusas en las playas de A Coruña y Arteixo
Los socorristas retiraron durante la tarde de este miércoles medusas en la orilla de los arenales de Orzán, Riazor, Sabón, Barrañán y Combouzas
Tras ondear el pasado viernes y el sábado la bandera de las medusas, este miércoles vuelve a estar colocada en el mástil tras aparecer medusas pequeñas y carabelas portuguesas en las playas de Riazor, Orzán y Matadero. El baño está permitido igualmente, pero extremando las precauciones para evitar el contacto con las medusas. Sin embargo, varios bañistas ya sufrieron picaduras en el día de hoy.
Los socorristas se dedicaron durante la tarde de hoy a recorrer la orilla para recogerlas, que son fácilmente distinguibles al tener un color morado. Desde hace unos años, es habitual la presencia de este tipo de este animal invertebrado en los arenales en el mes de agosto. Este fenómeno está relacionado inevitablemente con el cambio climático y la subida de temperaturas de las aguas.
En Arteixo, los equipos recogieron unos 40 ejemplares en la playa de Sabón. También hubo actuaciones en los arenales de Barrañán y Combouzas, aunque su presencia fue mucho menor.
Desde el Concello de A Coruña ruegan mantener la precaución, evitar el contacto con ellas y seguir siempre las instrucciones del personal de salvamento. Fuentes municipales advierten que si se registrase una llegada masiva de estos animales, se pasaría a poner la bandera roja que prohibe el baño.
Si se registrase una llegada masiva de estos animales, entonces se pondría la bandera roja que determina la prohibición de baño. Esta situación no afecta al resto de playas urbanas, puesto que solo se han registrado en estas tres del centro de la ciudad.
En caso de contacto con las carabelas se recomienda no frotar la zona, enjuagar con auga de mar, retirar tentáculos visibles con pinzas o guantes, aplicar calor y, en caso de reacción alérgica, acudir a un centro médico inmediatamente.
- Así será la Fiesta de la Fresa de Eirís
- Un juzgado de lo Penal investiga las comisiones de servicio municipales de A Coruña
- Los muebles ya no son los reyes de la casa en A Coruña
- Las terrazas en aparcamientos en A Coruña cumplen cinco años a la espera de una norma definitiva
- El Concello descarta Ámsterdam y ofertará otras rutas en Alvedro
- Detenido un turista tras una discusión con otro en la playa de As Lapas de A Coruña
- El fuego calcina 4.500 metros cuadrados de monte próximo a Os Rosales
- Alvedro respira aliviado con la nueva operación de venta de Air Europa