Castelo Conta: dez días de programación cultural á altura da das grandes cidades
Xosé A. Touriñán e a veciñanza da súa aldea celebran entre o 22 e o 31 de agosto dez anos dun festival único, no que participarán máis de sesenta artistas
A zona máis alta do Monte Xalo transformarase nun auditorio natural que acollerá as propostas de Tanxugueiras, Sés, Ortiga ou Carlos Núñez
B.C.
Do 22 ao 31 de agosto, a parroquia de Castelo, en Culleredo, converterase un ano máis no epicentro da cultura no rural galego coa celebración da décima edición do Castelo Conta. Un aniversario especial para un festival que naceu co obxectivo de poñer en valor a tradición oral e a identidade do rural, e que hoxe se consolida como un dos proxectos culturais máis singulares de Galicia, arredor da música, o humor, a palabra e a comunidade.
O festival celebra o seu décimo aniversario cunha programación máis ambiciosa ca nunca: dez días consecutivos de actividade, máis de sesenta propostas escénicas e artísticas, máis escenarios e novas experiencias para reafirmar a singularidade do evento. O Castelo Conta aposta por unha cultura viva e de proximidade, vinculada ao coidado do territorio, á oralidade e á transmisión interxeracional. Un proxecto colectivo impulsado pola veciñanza de Castelo, entre eles o actor e produtor Xosé A. Touriñán, que leva unha década levando á súa aldea natal algunhas das figuras máis destacadas da escena galega.
Unha das grandes novidades desta edición será a inauguración dun novo escenario ao aire libre no Monte Xalo, espazo de gran valor simbólico e natural coidado nunha das súas vertentes cullerdenses pola Comunidade de Montes Veciñais de Castelo. Durante a fin de semana do 22 ao 24 de agosto, este auditorio natural construído para a ocasión acollerá concertos e actividades ao aire libre, con artistas como Carlos Núñez, Tanxugueiras, Ortiga, Sés, Alana e Pulpiño Viascón. Ademais, o espectáculo infantil Bibopalula permitirá á cativada gozar dunha experiencia única na natureza.
Tras esa fin de semana inicial, a actividade do festival espallarase polas distintas aldeas da parroquia. Cada día a programación visitará unha aldea distinta, cunha programación itinerante que encherá camiños, campos e eiras de teatro, música, cine, contadas, obradoiros, comidas populares e espectáculos para todas as idades. Unha maneira de descentralizar a cultura e de poñer en valor o territorio e as persoas que o habitan, que se implican activamente na organización e no desenvolvemento de cada actividade.
Entre os nomes destacados desta edición están tamén Xabier Díaz, De Vacas, Lisdexia, Monoulious DOP, 9louro, Pava, ou Zënzar, que actuarán ao longo da semana en distintos espazos.
A taberna de Castelo, Casa Rodríguez, volve abrir nesta edición as súas portas como punto de encontro veciñal, con programación cultural e gastronómica durante todo o mes de agosto. Os días do festival o local será o escenario das sesións vermú, nas que en cada xornada dous cociñeiros galegos convidados prepararán petiscos ao vivo. Un espazo para a conversa, a música e o reencontro que simboliza o espírito do festival.
O Castelo Conta volverá ser tamén memoria e oralidade cos Contos de Castelo. Cada tarde, en distintas aldeas, reunirase o público arredor de historias, lembranzas e música da man dun equipo formado por Óscar Cruz, Isabel Garrido, Fátima Pego, Tone Martínez, Marga Pazos, Federico Pérez e o propio Touriñán.
O humor volverá ser outro dos piares do festival, co espectáculo Somos Criminais e punto final, o venres 29 de agosto, e a esperadísima Noite do Castelo Conta, o espectáculo de monólogos que pecha o día grande do festival. Coas entradas xa esgotadas, un elenco de auténtico luxo protagonizará a gran cita da semana: Lucía Veiga, David Amor, Javier Veiga, Oswaldo Digón, Quico Cadaval, Marita Martínez, Patricia Castrillón, Gari Garrido e David Perdomo, nun espectáculo conducido por Xosé A. Touriñán.
A décima edición do Castelo Conta aspira a ser de novo celebración comunitaria e interxeracional que aposta polo territorio, polas historias e polas persoas que as contan. A demostración de que no rural tamén se promove a cultura da mellor calidade, rodeada de identidade e memoria.
Toda a programación e a venda de entradas está dispoñible en www.casteloconta.gal
