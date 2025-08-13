El cielo de A Coruña se tiñe de fiesta: llega la Batalla Naval

La Batalla Naval de la Fiestas de María Pita se celebra mañana viernes a las 23.30 horas. El acto que marca el ecuador de las fiestas recrea con mucha pólvora, un año más, el asedio de la ciudad a manos de la flota liderada por Francis Drake en 1589, donde los anglosajones serían derrotados por María Pita y los vecinos de A Coruña. La explanada de Las Esclavas y el Matadero serán los puntos de lanzamiento de los fuegos artificiales. La defensa coruñesa se situará en Las Esclavas, de donde saldrán la mayor parte de las luminarias, con alrededor de 550 kilos de pólvora. Mientras que en la Finca de los Mariño estará ubicada la Armada inglesa con aproximadamente 100 kilos de pólvora.

La encargada de llenar el cielo de A Coruña de brillos luminosos es la pirotecnia Xaraiva, que lleva tres años ocupándose de este espectáculo pirotécnico. La gerente de la pirotecnia, Eva do Espíritu Santo, asegura que usarán las últimas innovaciones del sector. «Las figuras novedosas de este año tendrán varios cambios de efectos y colores en la misma figura aérea», dice Eva do Espíritu Santo.

La pirotecnia Xaraiva lleva desde 1960 trabajando en el ámbito pirotécnico, pasando de ser una pequeña empresa familiar ourensana a un referente a nivel español, participando en eventos nacionales e internacionales en Portugal, Francia o Italia. «Como importadores y fabricantes tenemos las últimas novedades del mercado», indica la portavoz. También se encargan de todo lo que tiene relación con la documentación y seguridad de realizar las actividades pirotécnicas, siendo proveedores y diseñando el 40% de los productos que ofrecen para la realización de este tipo de eventos.

Xaraiva utilizará un total de 722,78 kilos de pólvora en las dos zonas de montaje, con un espectáculo que tendrá una duración mínima de veinte minutos. Cada año realizan un diseño exclusivo para este acontecimiento. «Las novedades de este año son los efectos digitales, que son toda la parte de los fuegos que van a media altura, y las figuras aéreas a distintas alturas para cubrir la fachada tan espectacular que tenemos preparada», explica la gerente. También van a realizar un espectáculo en el agua, ya que es lo que más llama la atención entre la gente. «Hay grupos en los que vamos utilizar fuegos acuáticos, sabiendo que es lo que más le gusta al público», señala.

La empresa pirotécnica utilizan tecnología pirodigital, donde se junta la pirotecnia tradicional, con tecnología digital que consigue crear un producto más preciso. Xaraiva no utiliza drones en sus espectáculos de luces, ya que prefieren trabajar con los fuegos artificiales, como lo han hecho desde su formación.