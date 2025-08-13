El covid se ‘instala’ en el verano de A Coruña: «Está claro que esta infección no tiene estacionalidad»

El covid se ha 'instalado' en el verano coruñés. Tras el repunte que siguió a la festividad de San Juan, los positivos han vuelto a aumentar en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), donde ayer permanecían ingresados 44 pacientes con esa infección, casi el doble que hace una semana, aunque el motivo de la hospitalización, en buena parte de los casos, no fue la enfermedad causada por el SARS-CoV-2.

"Lo que tenemos, ahora, son datos hospitalarios porque, en realidad, los de salud pública se hacen por la estimación de ventas de test rápidos de detección y demás [a través de la red de ‘farmacias centinela’], puesto que ya no existen los programas de cribado. Por tanto, el hospital suele ser un reflejo de la situación epidemiológica que hay en la calle" Álvaro Mena — Médico especialista en Enfermedades Infecciosas y subdirector de Hospitalización del área sanitaria de A Coruña y Cee

«Lo que tenemos, ahora, son datos hospitalarios porque, en realidad, los de salud pública se hacen por la estimación de ventas de test rápidos de detección y demás [a través de la red de ‘farmacias centinela’], puesto que ya no existen los programas de cribado. Por tanto, el hospital suele ser un reflejo de la situación epidemiológica que hay en la calle», apunta Álvaro Mena, médico especialista en Enfermedades Infecciosas y subdirector de Hospitalización del área sanitaria de A Coruña y Cee, antes de confirmar que, «a lo largo de la semana pasada», se registró un aumento «de casos de hospitalizados con covid» en el Chuac.

«Nos estábamos moviendo en torno a veintipico o treinta y pico pacientes, al final de la semana pasada fueron subiendo y hoy [en referencia al día de ayer] tenemos a 44 personas ingresadas con la infección causada por el SARS-CoV-2», detalla el doctor Mena, antes de hacer hincapié en que se trata, mayoritariamente, de pacientes que se encuentran hospitalizados «con covid», y no que ingresan debido a esa infección.

Perfiles de pacientes

«Hablamos de pacientes que, a lo mejor, en ese contexto de la hospitalización, tienen un pico de fiebre, se les hace un test y da positivo, aunque el motivo del ingreso pueda ser, por ejemplo, una cirugía de cadera. Una circunstancia que, de entrada, no tiene nada que ver con el covid», apunta el doctor Mena.

«Cierto es que, en el Chuac, tenemos un grupo de pacientes pluripatológicos, ingresados en Neumología y Medicina Interna, en cuyo caso el covid sí ha sido el desencadenante de la hospitalización (aunque, a lo mejor, tampoco es su causa directa). Y, luego, también hay plantas en las que se hace siempre la prueba del covid, al tratarse de pacientes especialmente sensibles. Por ejemplo, en Hematología. El resto de los positivos están repartidos por el hospital, en Urología, Salud Mental... Es decir, en servicios y unidades en los que, claramente, el covid no es el motivo de ingreso», reitera.

"Está claro que el covid no tiene ninguna estacionalidad, pero esto es algo que, ya desde el principio, más o menos, se ha ido viendo. Las primeras olas más duras que tuvimos, curiosamente, en los años 2020 y 2021, una fue en pleno verano (justo con el ‘desconfinamiento’, en ausencia de vacuna y con una población no muy expuesta, porque habíamos estado confinados), y la otra en invierno, en las Navidades de 2020-21, que fue cuando peor lo pasamos" Álvaro Mena — Médico especialista en Enfermedades Infecciosas y subdirector de Hospitalización del área sanitaria de A Coruña y Cee

«Puede ser que, en algunos casos —prosigue—, incluso hayamos tenido a algunos pacientes que, en estancias prolongadas, se hayan podido infectar en el contexto de la propia hospitalización porque, obviamente, el régimen de visitas y demás no requiere el uso de mascarillas. Y, cuando tenemos mucha enfermedad en la calle, la tenemos también en el hospital, no solo en los pacientes, sino en todo: en el personal, en las visitas... En todos lados», resalta el subdirector de Hospitalización de la demarcación sanitaria coruñesa, quien hace hincapié en que «el incremento de los positivos en pacientes ingresados» en el Chuac «hace pensar que, seguramente, haya más casos ambulatorios». Sin embargo, incide, «no es el perfil de ingresos de hace cuatro o cinco años».

«Está claro que el covid no tiene ninguna estacionalidad, pero esto es algo que, ya desde el principio, más o menos, se ha ido viendo. Las primeras olas más duras que tuvimos, curiosamente, en los años 2020 y 2021, una fue en pleno verano (justo con el ‘desconfinamiento’, en ausencia de vacuna y con una población no muy expuesta, porque habíamos estado confinados), y la otra en invierno, en las Navidades de 2020-21, que fue cuando peor lo pasamos. Lo que sí coincide, en ambos casos, es que tuvieron lugar cuando había más movimientos, viajes y vida social. Así ha sido y, ahora, probablemente, es como esto está», sostiene.

Más venta de test en 'farmacias centinela'

El repunte del covid se nota, también, en las boticas coruñesas, que venden más test rápidos de detección del SARS-CoV-2. Así lo confirman Héctor Castro y Margarita Muñoz, desde dos farmacias de la red ‘centinela’ del Servizo Galego de Saúde (Sergas). «Sí estamos viendo un repunte significativo de compra de test de antígenos, mayor que la del resto del año», señala Castro. «En la semana del 21 al 27 de julio, en mi farmacia se dispensaron seis test de covid. En la siguiente, ya fueron 32», apunta Muñoz. En otras boticas de la misma red, como la de Paula Briones, el incremento en la demanda de esas pruebas se viene constatando «desde hace un mes».