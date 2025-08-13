Desmantelada la antigua lonja de camiones del Puerto de A Coruña
Esa zona ha quedado en desuso y optan por desinstalarla para evitar problemas derivados del desgaste de materiales
La Autoridad Portuaria de A Coruña ha iniciado las obras para desmantelar la cubierta metálica de la denominada Lonja de camiones, al haber perdido el uso para el que fue concebida. Según informan en una nota de prensa, estiman que los trabajos durarán alrededor de una semana.
Esta estructura metálica fue construida hace tres décadas para cubrir un área que daba cabida a la venta de productos pesqueros y marisqueros que llegaban al puerto por vía terrestre, en la zona de A Palloza, actividad que ahora se realiza en la Lonja de Linares Rivas.
En la actualidad, la explanada se utiliza como zona de aparcamiento de vehículos, vinculada a las empresas que están instaladas en los locales pesqueros. Al no ser necesario mantener la cubierta, ahora optan por su desmantelamiento para evitar posibles problemas derivados del desgaste de los materiales.
