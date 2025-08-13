La Empresa de Vivenda prepara el proceso para asignar los pisos de Pontejos

La obra del edificio que hace esquina entre Marqués de Pontejos y San Nicolás, que el Ayuntamiento lleva reformando desde septiembre de 2022 para que albergue cincco viviendas sociales municipales, acaba de concluir con casi 24 meses de retraso. La fecha original de finalización de los trabajos, encargados a la empresa Ogmios, era el 28 de agosto de 2023, pero sufrió retrasos y ahora, dos años después, se acaban de retirar los andamios.

Fuentes del Gobierno local afirman que «la obra ya está» y que se está «trabajando» con la empresa municipal Emvsa para abrir la «convocatoria» del procedimiento por el que se elegirá a los nuevos inquilinos. El Gobierno local fue otorgando prórrogas a la obra a medida que la empresa denunciaba que se había encontrado imprevistos: la primera se debió a un atasco en la red municipal de saneamiento.

En mayo de 2024 se aprobó una segunda porque hubo que retirar una chimenea de piedra de gran tamaño en ruinas situada a 16 metros de altura que amenazaba con desplomarse. La empresa pidió también tiempo por los problemas de estabilidad de los muros interiores y del de la fachada trasera, que fueron derribados, y por dificultades para encontrar personal cualificado para realizar los trabajos, si bien el Concello, en este caso, optó por no ampliar la prórroga, y, en cambio, ampliar el plazo de ejecución inicial de la obra. Y, en marzo de este año, la junta de Gobierno Local dio el visto bueno a una cuarta prolongación del plazo para realizar los trabajos de construcción.