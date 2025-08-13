La feria con más "encanto" llega este viernes a A Coruña
Estará abierta hasta el día 31
La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de A Coruña vuelve a convertir los Jardines de Méndez Núñez en un lugar para descubrir páginas que nunca habíamos visto, o también el lugar donde revivir buenos recuerdos pasados.
En los stands esperan volúmenes centenarios, primeras ediciones, curiosidades bibliográficas, libros descatalogados y ejemplares únicos que se pueden encontrar a grandes precios. Muchas historias que ya no se imprimen y que, durante estas dos semanas, encontrarán nuevas manos que las guarden.
Del 14 al 31 de agosto la feria contará con un total de 16 librerías participantes que suman 118 metros de casetas. Cinco de ellas pertenecen a libreros de la ciudad (Fiandón, A Tobeira de Oza, O Corvo, A Gata Tola y Arcadia) y las restantes llegan de diversos puntos de España como Madrid, Valencia, Alicante, León y Valladolid.
El horario de apertura de las librerías será de 10.30 horas a 14.00 horas y de 17.00 a 22.00 horas.
