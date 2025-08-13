Final feliz tras el temor por el fuego a las puertas del campamento: "No pegamos ojo en toda la noche"

Elena, de Nigrán, es la madre de dos niños, de 9 y 12 años, que se encontraban de campamento de verano en la estación de montaña de Manzaneda. Entre la tarde y la noche del martes, un nuevo frente de enormes dimensiones declarado en el Macizo Central, con punto de inicio en Parafita (Chandrexa de Queixa) y más de 1.500 hectáreas arrasadas por ahora, llegó a las puertas del complejo lúdico y deportivo en la cima de la comarca de Trives.

Efectivos de emergencias protegieron el recinto y trabajaron intensamente para alejar el riesgo, mientras 170 menores y 30 trabajadores del campamento permanecieron confinados en el lugar. Había un total de 300 personas sumando a otros afectados que pasaron la noche en las instalaciones de Manzaneda, por precaución.

El 112 pidió a las familias que no acudiesen y, poco antes de la medianoche, la Xunta aseguró que el peligro había pasado. "No pegamos ojo en toda la noche. Cuando, de madrugada, la BRIF de Laza informó de que la zona estaba más controlada, nos quedamos un poco tranquilos", cuenta Elena. Gracias a la implicación del personal del campamento, consiguió hablar con sus hijos. "Estaban bien, se portaron muy bien con ellos, pero al escucharlos hablar notabas que estaban nerviosos", afirma.

Autoridades de la Xunta, recibiendo a los niños que estuvieron en Manzaneda. / CEDIDA

Agradecemos a todas as familias a colaboración nunha situación tan complicada

De entre los 170 menores que se encontraba en Manzaneda hay 86 que formaban parte de un campamento de la Xunta, y otros 45 formaban parte de una estancia del Concello de A Coruña. Tras ser trasladados en autobús, custodiados por la Guardia Civil, con un plan de evacuación que comenzó a las 10 de la mañana, los niños llegaron al parque acuático de Monterrei, en Pereiro de Aguiar, a mediodía.

"Están aquí ubicados para que as familias pasen a recollelos e, mentres, desfruten dun día de piscina", expresaba en el lugar la conselleira de Medio Rural, María José Gómez. Ella, la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, así como el delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo, recibieron a los menores a su llegada de Manzaneda.

"Afortunadamente, todos están ben despois da noite que vivimos onte", valoraba la conselleira. "Agradecemos a todas as familias a colaboración nunha situación tan complicada, e tamén agradecemos a todos os efectivos que están traballando en Galicia e, particularmente, na provincia de Ourense", añadió Gómez.

Suscríbete para seguir leyendo