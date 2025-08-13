Hospitalizados tres bomberos en estado muy grave en la Unidad de Quemados de A Coruña

La pesadilla de los incendios se ha agigantado durante este verano del 2025, en el que se han calcinado ya unas 8.000 hectáreas. Por el momento, la mayor preocupación se sitúa en la provincia de Ourense, donde se ha activado el nivel 2 de alerta debido a la proximidad de las llamas a las viviendas, y en Chandrexa de Queixa, punto en el que dos focos queman ya unas 5.200 hectáreas. Ya es el incendio más voraz de todo el verano en Galicia.

La factura de esta situación ya va más allá de lo material, pues dos bomberos en Ourense sufrieron quemaduras, uno acabó con una pierna rota y otro fue hallado semiinconsciente.

Además, hay tres brigadistas de 18, 23 y 25 años que permanecen hospitalizados muy graves en la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) tras resultar heridos en el incendio en la localidad ourensana de Oímbra. Todos han sufrido quemaduras de tercer grado e intoxicación por inhalación de humo.

El de 18 años tiene una afectación del 40% de la superficie corporal quemada y los otros dos del 15%.

No estaban de servicio

Según otro bombero forestal que estaba en el lugar de los hechos, los jóvenes no estaban de servicio en el momento de la incidencia. Sin embargo, al ver que las llamas se acercaban a la casa de unos conocidos, fueron a intentar apaciguar.

Al parecer, se introdujeron en un camino y el fuego los rodeó por ambos lados. Se quedaron atrapados en medio e inevitablemente se quemaron al salir de allí. Dos lo hicieron por su propio pie, un tercero (el más grave) tuvo que ser arrastrado, semiinconsciente.