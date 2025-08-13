¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 13 de agosto

Mostrart se acerca a su ecuador

11.00 horas | El evento de artesanía continúa un día más en los Jardines de Méndez Núñez. La muestra, con numerosos puestos llegados desde Galicia y otras partes de España, ofrece juguetes, joyas o textil.

Jardines de Méndez Núñez

Firmas de grandes artistas en el Viñetas

17.00 horas | Los stands situados delante del Kiosko Alfonso reciben hoy a artistas como Don Rogelio J, el canadiense Dave Cooper o Magius, Premio Nacional del Cómic. Consulta aquí toda la información sobre el salón del cómic Viñetas desde o Atlántico.

Jardines de Méndez Núñez

Espectáculo de Cascarillarte

19.30 horas | El festival Cascarillarte llega este miércoles al barrio de Palavea. Allí podrán disfrutar del espectáculo O Chintófano de Dorothée, creado por Sonsoles Penadique, que explora la tradición gallega.

Palavea

Comienza el Festival Internacional de Folclore

20.00 horas | La tradición y la diversidad llegan a la plaza de España con una nueva edición de este festival artístico que permite viajar por todo el mundo sin salir de la ciudad.

Plaza de España

Concierto de Uxía, en la plaza de María Pita

22.00 horas | La cantareira presenta su nueva gira en A Coruña con un concierto en el que estará acompañada de artistas de la talla de Devacas, Mercedes Peón, Rosa Cedrón o Budiño. Entrevistamos a Uxía antes de su cita con el público coruñés: «Son feliz de ver que as novas xeracións cantan na súa lingua con absoluto orgullo».

Plaza de María Pita

Exposición de los carteles de las fiestas coruñesas

Todo el día | Últimos días para disfrutar de esta exposición en el centro de la ciudad. A partir del 18 de agosto continuará, pero se trasladará a Marineda. Una oportunidad de viajar por la historia de la ciudad. Consulta aquí toda la programación de las Fiestas María Pita A Coruña 2025.

Obelisco