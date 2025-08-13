¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 13 de agosto
Las fiestas de María Pita ofrecen cada día variedad de propuestas para todos los públicos y además durante este mes central del verano se suceden conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Mostrart se acerca a su ecuador
11.00 horas | El evento de artesanía continúa un día más en los Jardines de Méndez Núñez. La muestra, con numerosos puestos llegados desde Galicia y otras partes de España, ofrece juguetes, joyas o textil.
Jardines de Méndez Núñez
Firmas de grandes artistas en el Viñetas
17.00 horas | Los stands situados delante del Kiosko Alfonso reciben hoy a artistas como Don Rogelio J, el canadiense Dave Cooper o Magius, Premio Nacional del Cómic. Consulta aquí toda la información sobre el salón del cómic Viñetas desde o Atlántico.
Jardines de Méndez Núñez
Espectáculo de Cascarillarte
19.30 horas | El festival Cascarillarte llega este miércoles al barrio de Palavea. Allí podrán disfrutar del espectáculo O Chintófano de Dorothée, creado por Sonsoles Penadique, que explora la tradición gallega.
Palavea
Comienza el Festival Internacional de Folclore
20.00 horas | La tradición y la diversidad llegan a la plaza de España con una nueva edición de este festival artístico que permite viajar por todo el mundo sin salir de la ciudad.
Plaza de España
Concierto de Uxía, en la plaza de María Pita
22.00 horas | La cantareira presenta su nueva gira en A Coruña con un concierto en el que estará acompañada de artistas de la talla de Devacas, Mercedes Peón, Rosa Cedrón o Budiño. Entrevistamos a Uxía antes de su cita con el público coruñés: «Son feliz de ver que as novas xeracións cantan na súa lingua con absoluto orgullo».
Plaza de María Pita
Exposición de los carteles de las fiestas coruñesas
Todo el día | Últimos días para disfrutar de esta exposición en el centro de la ciudad. A partir del 18 de agosto continuará, pero se trasladará a Marineda. Una oportunidad de viajar por la historia de la ciudad. Consulta aquí toda la programación de las Fiestas María Pita A Coruña 2025.
Obelisco
